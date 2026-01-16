Après Bouygues Telecom, trois autres opérateurs vont facturer la résiliation de leurs forfaits sans engagement

Trois nouveaux opérateurs téléphoniques viennent d'ajouter des frais de résiliation sur des forfaits sans engagement. Une stratégie qui prend de l'ampleur et qui pourrait inciter d'autres acteurs du secteur.

Est-ce la fin des forfaits sans engagement et sans frais ? En avril 2025, Bouygues Telecom avait pris une décision pour le moins controversée : l'opérateur de téléphonie mobile avait discrètement modifié les conditions de ses forfaits B&YOU. Depuis, les résiliations entraînent des frais de cinq euros et ce, même si l'abonnement est sans engagement.

Un choix qui a surpris les clients puisqu'il s'agit d'une grande première dans l'Hexagone. En effet, ce type d'offre était particulièrement apprécié, car il permettait de se libérer des contraintes financières lors du changement d'opérateur. À noter, ce changement concernait toutes les offres, de la plus petite à 1 Go au forfait le plus généreux de 200 Go. Et malheureusement, il semblerait que la nouvelle stratégie mise en place par Bouygues Telecom ait donné des idées aux autres opérateurs téléphoniques du même groupe.

Frais de résiliation : la nouvelle règle pour les forfaits sans engagement ?

En effet, les opérateurs NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom ont suivi le pas, en adoptant le même modèle que celui annoncé par Bouygues Telecom : à partir du 18 mai 2026, toutes les résiliations engendreront des frais de cinq euros. Une bien mauvaise nouvelle qui concerne les nouveaux clients, mais aussi ceux qui ont déjà un forfait actif. En témoignent le message reçu par Suzanne, une cliente NRJ Mobile :"Nous vous informons d'une évolution à venir concernant nos conditions tarifaires […]. À compter du 18 mai 2026, en cas de résiliation de votre forfait, des frais de 5 euros seront appliqués, peut-on lire dans le message de l'opérateur téléphonique. Ces frais ne s'appliquent qu'en cas de résiliation de votre forfait mobile. Le prix de votre abonnement mensuel, et les autres conditions de votre restent inchangées."

Pour rappel, lorsqu'un changement unilatéral comme celui-ci est effectué, vous avez jusqu'à quatre mois pour résilier votre forfait sans frais. Vous pourriez en profiter pour comparer l'offre que vous avez et celles proposées par les autres opérateurs téléphoniques, en espérant que ceux-ci ne s'alignent pas sur la nouvelle stratégie mise en place par Bouygues Telecom et ses partenaires.