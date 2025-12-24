Avec la fin de la 3G, des clients Free Mobile ne peuvent plus passer d'appels d'urgence

Alors que Free met progressivement fin à son réseau 3G, certains clients se retrouvent incapables de passer ou de recevoir le moindre appel, y compris les appels d'urgence. Une situation dangereuse due à un problème structurel.

Depuis plusieurs semaines, une réorganisation profonde du réseau mobile de Free provoque de sérieux problèmes à certains abonnés. En effet, il y a environ un mois, Free a commencé à éteindre son réseau 3G dans certaines zones afin de se concentrer sur la 4G. Le fait est que cette technologie, bien que vieillissante, continue d'être utilisée par une partie des téléphones pour passer des appels vocaux, et plus particulièrement les appels d'urgence (15,17,18,112). Or, si l'on en croit les témoignages apparus sur les forums spécialisés comme LaFibre.info, un nombre non négligeable de clients de l'opérateur ne peuvent plus émettre et recevoir des appels, y compris pour contacter les secours, et ce alors qu'ils disposent de smartphones parfaitement fonctionnels en 4G.

Fin de la 3G : les abonnés Free Mobile privés d'appels d'urgence

Ce problème semble venir du fait que Free a entamé une grande bascule de son réseau 3G 900 MHz vers la 4G LTE, afin d'améliorer cette dernière. Pour faire simple, l'architecture des réseaux mobiles repose initialement sur une dissociation entre données et voix : les données circulent en 4G, tandis que les appels vocaux empruntent les anciens réseaux 2G/3G via un mécanisme appelé CSFB (Circuit Switched Fallback). Quand quelqu'un lance un appel, son téléphone coupe temporairement la 4G et bascule sur ces anciens réseaux pour assurer la liaison vocale. Mais comme l'opérateur est en train d'opérer son changement technique, c'est un peu la pagaille.

Normalement, les téléphones compatibles VoLTE – voix sur LTE, c'est-à-dire la technologie qui permet de faire des appels directement via la 4G – sont capables de faire passer les appels, et donc de gérer cette transition. Sauf que le réseau de Free continue parfois à annoncer la disponibilité de la 3G alors que les antennes n'émettent plus sur ces fréquences, et le terminal "s'accroche" alors à ce réseau désormais inexistant.

Dans les zones où la 3G de Free a été désactivée, ce basculement devrait normalement s'effectuer vers la 2G ou la 3G d'Orange, via l'accord d'itinérance. Malheureusement, la transition a tendance à échouer, car l'appareil reste "accroché" à la 4G de Free tout en étant incapable d'y passer l'appel faute de VoLTE fonctionnelle, et ne parvient alors pas à décrocher suffisamment vite vers le réseau itinérant, dont le signal est souvent plus faible.

Résultat : des abonnés équipés de smartphones compatibles 4G se retrouvent incapables de passer des appels traditionnels – y compris les appels d'urgence –, même si leur terminal affiche bien la 4G et que les données fonctionnent correctement. La tentative d'appel se perd dans le vide…

Fin de la 3G chez Free : qui est concerné par ce black-out téléphonique ?

Ce problème a été constaté dans des zones où Free a déjà supprimé la 3G et illustre la fragilité de la transition lorsque les configurations réseau ne sont pas parfaitement synchronisées avec les capacités des téléphones. D'après les témoignages, ce problème ne touche pas seulement de vieux téléphones, mais aussi des appareils récents qui sont parfois importés ou dont les paramètres VoLTE ne sont pas activés ou reconnus par Free.

Mais alors que faire dans ce cas-là ? La première chose est de vérifier si son statut VoLTE est fonctionnel ou non. Pour cela, il suffit de regarder la barre d'état de son smartphone lors d'un appel : si le logo "4G" ou "LTE" reste affiché, il n'y a aucun problème. En revanche, si l'appareil bascule en "H+", "3G" ou "Edge", cela signifie qu'il dépend du vieux réseau. En cas de coupure de la 3G de Free dans le secteur, l'utilisateur risque d'être injoignable. Il faut maintenant que Free réagisse.