Avis aux abonnés Orange et Sosh : il y a du changement pour contacter le service client

Besoin de contacter Orange ou Sosh pour une question ou un problème ? Si vous aviez l'habitude de passer par X, il y a du changement ! Désormais, il faudra vous tourner vers Messenger ou Instagram.

Avec Orange, "c'est bon de pouvoir compter sur quelqu'un !" L'opérateur historique s'efforce d'appliquer son slogan à la lettre et d'être toujours disponible pour ses clients. L'un des moyens de le contacter en cas de difficulté ou pour lui demander des conseils, que l'on soit abonné Orange ou Sosh, est de passer par les réseaux sociaux, et notamment par X (ex-Twitter). Mais, visiblement, le FAI a décidé de déserter la plateforme d'Elon Musk. En effet, nos confrères d'Univers Freebox nous apprennent que, désormais, il faudra passer via Messenger ou Instagram pour trouver des réponses à vos problèmes.

Orange et Sosh : comment contacter l'opérateur via les réseaux sociaux ?

Jusqu'à présent, il était possible de poser directement sa question par tweet en interpellant le compte général @orange_conseil ou @sosh_fr. Mais l'opérateur vient d'annoncer que sa messagerie "évolue sur X". Désormais, il faudra obligatoirement passer par Messenger ou Instagram – notons toutefois que le conseiller n'aura pas accès à votre contrat ni à vos abonnements, et ne pourra donc pas effectuer de manipulation. Pour les abonnés Orange, il faut donc se rendre aux liens suivants :

Pour les abonnés Sosh en revanche, rendez-vous à ces adresses :

Pas de panique si vous n'êtes pas un afficionado des réseaux sociaux, car les autres canaux de communication restent opérationnels, que ce soit pas téléphone (uniquement pour Orange), par chat, par courrier ou par mail (chez Orange et Sosh). Si vous êtes un abonné Orange, vous pouvez retrouver tous les moyens de contact dans notre guide pratique. Si vous êtes chez Sosh, vous trouverez comment contacter le service client dans ce guide pratique.

Un conseil : gardez bien toutes ces coordonnées dans un fichier ou sur une note en papier, cela vous permettra de les retrouver plus rapidement le jour où vous n'aurez plus d'Internet, si vous avez un gros problème avec votre connexion fixe ou mobile !