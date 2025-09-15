Vous pouvez tester le réseau 5G d'Orange avec ce forfait mobile gratuit

Orange lance une opération commerciale inédite. Grâce à l'appli Hello 5G, vous pouvez profiter d'un forfait gratuit avec 20 Go de data sur le réseau 5G de l'opérateur pendant un mois, à condition d'avoir un smartphone compatible eSIM.

Depuis plusieurs années maintenant, les constructeurs et les opérateurs proposent de remplacer la carte SIM par l'eSIM (contraction de Embedded SIM, pour SIM intégrée ou SIM embarquée en français), un équivalent prenant place dans une puce dédiée dans le smartphone. Une évolution liée en grande partie à un problème de place et qui devrait s'accentuer, en particulier avec la sortie de l'iPhone Air, le premier téléphone d'Apple sans SIM physique et exclusivement avec eSIM.

Et s'il y a un opérateur qui compte profiter de cette technologie, c'est Orange. Au travers d'une opération commerciale inédite, il souhaite proposer aux usagers de tester la qualité de son réseau sans avoir besoin de changer d'opérateur. Pour cela, il propose sur l'App Store (iOS) et le Play Store (Android) une application nommée Orange Hello 5G, qui permet d'obtenir une eSIM gratuite, avec 20 Go de données en 5G pour une durée de 31 jours, dans la limite de 50 000 inscriptions. Dépêchez-vous, car premier arrivé, premier servi !

5G Orange : une offre commerciale inédite mais limitée

Avec cette opération commerciale, vous pouvez conserver votre abonnement actuel et tester le réseau d'Orange en parallèle via une eSIM. Un moyen de comparer en temps réel celui qui fonctionne le mieux dans votre vie quotidienne, que ce soit chez vous, au travail ou encore dans le métro. Il suffit de télécharger l'application entre le 15 septembre et le 15 octobre 2025, puis de renseigner votre nom, prénom et adresse mail, ainsi que de fournir une pièce d'identité (carte d'identité, passeport, carte de séjour ou carte de résidence). Vous pouvez ensuite configurer une eSIM sur votre iPhone ou smartphone Android, qui est immédiatement active. Les 20 Go peuvent alors être consommés pendant 31 jours, avant d'expirer. Il n'y a aucune résiliation à faire, et donc pas d'abonnement ou de paiement automatique une fois la limite de temps écoulée.

© Orange

Il y a toutefois quelques conditions à respecter pour pouvoir profiter de ce forfait gratuit. Il faut, bien évidemment, détenir un smartphone compatible avec la 5G, mais aussi (et c'est plus rare) compatible eSIM. C'est le cas des iPhone XS et récents, des derniers Samsung Galaxy, des Google Pixel et, de façon générale, de smartphones haut de gamme depuis 2019. En revanche, si vous possédez un modèle plus ancien ou d'entrée de gamme, vous allez devoir passer votre tour.

Si jamais vous êtes séduit par la qualité du réseau d'Orange, l'application Hello 5G vous permet de vous abonner au forfait mobile Série Spéciale 120 Go 5G sans engagement, pour 14,99 euros par mois au lieu de 24,99 euros par mois grâce à un code promo. Si vous êtes déjà client Internet Orange, l'opérateur conseille de procéder à la souscription du forfait depuis votre PC.