Free Mobile active automatiquement la 5G+ sur tous ses forfaits compatibles

Bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile : l'opérateur passe tous ses forfaits compatibles à la 5G SA, désormais rebaptisée 5G+. Et cette fois, pas besoin d'activer manuellement une option, tout est automatique !

En septembre 2024, Free Mobile a été le premier opérateur français à proposer la 5G SA dans ses forfaits mobiles. Un bonus bienvenu pour les clients de l'opérateur dans la mesure où cette version, qualifiée de "vraie 5G" offre des gains très sensibles en termes de communication. Free n'a toutefois pas été le seul à l'adopter puisque, dans le même temps, Orange et Bouygues Telecom se sont mis à la proposer dans certains forfaits, en lançant d'ailleurs une petite guerre de communiqués et de surenchère assez classique dans le milieu.

Toutefois, le passage à cette technologie n'était pas automatique. Pour en profiter, et à condition de remplir les conditions techniques associées, c'était à chaque utilisateur de l'activer manuellement dans son espace abonné, sur le site ou dans l'application Free Mobile.

Mais ça, c'était avant ! Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce 28 août 2025 pour présenter ses résultats pour le premier semestre 2025, l'opérateur a annoncé que la 5G SA serait désormais activée par défaut pour tous ses clients équipés d'un téléphone compatible.

5G+ Free Mobile : plus de 150 smartphones compatibles

L'arrivée de la 5G a profondément transformé le paysage des télécoms, en offrant des vitesses de connexion largement supérieures à celles de la 4G. Mais toutes les formes de 5G ne se valent pas. En France, la technologie repose sur trois bandes de fréquences : 700 MHz (large couverture mais débit limité), 2,1 GHz et 3,5 GHz (plus rapides, mais avec une portée plus restreinte). Pour déployer rapidement le réseau dès 2020, les opérateurs se sont appuyés sur les infrastructures 4G existantes, ce qui a parfois freiné les performances. Une version plus avancée existe toutefois : la 5G SA (pour Stand Alone), qualifiée de "vraie 5G", mais rebaptisée 5G+ pour des raisons commerciales. Utilisant la bande 3,5 GHz, elle offre de bien meilleurs débits, une réactivité accrue, une latence réduite et une sécurité renforcée grâce au chiffrement des données d'identification de la carte SIM.

© Free

En activant par défaut cette technologie sur les appareils compatibles, Free Mobile devient le premier opérateur à faire basculer la majorité de ses clients vers la "vraie 5G". Car si elle désormais incluse en standard dans les "gros" forfaits (le Série Free en promotion permanente et le classique forfait illimité Free Mobile 5G), elle n'est pas proposée dans le "petit" forfait à 2 euros, pas même en option, ce qui est compréhensible.

L'opérateur facilite ainsi la lisibilité de ses offres et participe à la démocratisation la technologie – tout le monde n'est pas au courant de son existence et ne pense donc pas à aller l'activer. À titre de comparaison, Orange propose la 5G+ sous la forme d'une option gratuite et impose un délai de plusieurs semaines pour en bénéficier. De son côté, Bouygues Telecom ne la propose que sur son offre haut de gamme de 300 Go à 59,99 euros par mois. Quant à SFR, il n'y en a tout simplement pas.

© Free Mobile

Free en profite pour rappeler que 150 appareils sont aujourd'hui éligibles à la 5G SA, comme les Samsung Galaxy Z Flip 6, Galaxy S25, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 et 26 5G, Xiaomi 15, Honor Magic 7 Pro ou encore les Google Pixel 9. Depuis juin dernier, les iPhone sont également pris en charge, mais seulement les modèles récents, à savoir les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. En revanche, les utilisateurs ayant un appareil inéligible devront se contentent de la 5G NSA. Une précision toutefois : le type de 5G capté dépend de l'antenne, donc ce n'est pas parce que la 5G SA est activée que le client ne captera pas de la 5G NSA de temps en temps.