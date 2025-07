Découverte 5G 2025 : Orange fait un petit cadeau à ses abonnés cet été

Cet été encore, les clients Orange disposant d'un forfait 4G peuvent accéder gratuitement à la 5G. Un geste commercial malin qui permet de découvrir les avantages du réseau mobile haut débit, tout en incitant à franchir le pas.

La scène se répète, mais avec une nuance. Après une première initiative remarquée l'an dernier pendant les Jeux olympiques, Orange renouvelle cet été son offre temporaire de 5G gratuite à destination de ses abonnés 4G. À condition de posséder un smartphone compatible et de résider dans une zone couverte, ils pourront découvrir pendant deux mois les avantages du réseau de dernière génération sans aucun frais supplémentaire et sans changement de formule, comme l'explique Univers Livebox.

© Univers Livebox

Avec cette opération, sobrement baptisée Découverte 5G 2025, l'opérateur historique entend à la fois valoriser son infrastructure et convertir, peut-être, une partie de ses clients à ses offres haut de gamme. Mais contrairement à l'année passée, l'activation ne se fait plus automatiquement. Cette fois, les abonnés doivent effectuer une démarche volontaire via leur espace client en ligne, l'application Orange et Moi, ou un lien reçu par SMS. Une activation simple, mais indispensable, pour bénéficier de l'accès à la 5G dans les zones où le réseau est déjà déployé. L'activation est possible jusqu'au 20 août, ce qui laisse du temps et l'option 5G fonctionne jusqu'au 8 septembre..

Le calendrier de l'opération n'a rien d'anodin. Entre la navigation GPS, les appels en visio et les vidéos en streaming, la période estivale se révèle particulièrement gourmande en données mobiles. En ouvrant temporairement les portes de la 5G, Orange permet à ses abonnés d'en mesurer concrètement les bénéfices : un débit nettement supérieur à la 4G, une meilleure stabilité de connexion et une latence minimale. Le tout, sans toucher à leur contrat initial, puisque l'offre s'interrompt automatiquement deux mois après activation.

Un bémol toutefois : tous les clients ne sont pas logés à la même enseigne. Contrairement à l'an dernier, il semblerait que les utilisateurs de Sosh, la marque à bas coût d'Orange, ne soient pas concernés par cette opération.