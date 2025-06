Bouygues augmente le prix des forfaits B&You : surveillez vos mails !

Attention si vous avez un forfait mobile Bouygues Telecom ! L'opérateur augmente certains de ses tarifs en informant ses clients par un mail discret. Heureusement, il est possible de conserver l'ancien prix en réagissant vite.

Si vous avez un forfait téléphonique chez Bouygues Telecom, surveillez bien vos mails en ce moment ! Si, la plupart du temps, l'opérateur se contente de communiquer à propos de votre consommation et de vos factures, ou encore des offres commerciales, cette fois, il envoie des mails pour informer ses clients d'un changement de tarif. Ou, plus exactement, d'une "amélioration" de l'offre, qui s'accompagne bien évidemment d'une hausse de prix.

B&You : une augmentation de 2 euros automatiquement appliquée

Dans un mail adressé le 24 juin 2025 à certains de ses abonnés, Bouygues Telecom annonce à certains de ses abonnés B&You que leur forfait mobile allait automatiquement basculer vers une offre B&You Max. Cela lui permet, sous couvert de quelques avantages assez discutables comme un service client dédié, des gigas en plus en Europe ou de la 5G – pourtant déjà comprise dans le forfait ! –, d'augmenter la facture de 2 euros par mois (voir notre article). Une hausse qui est bien évidemment automatiquement appliquée – mais pas de panique, l'opérateur vous offre "généreusement" le premier mois !

Fort heureusement, si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez décliner cette offre et conserver votre abonnement actuel au même tarif – mais ce n'est pas toujours le cas –, à condition de bien lire les petites lignes. En revanche, c'est à vous d'agir, en cliquant sur le lien intégré dans le mail et en annulant, dans votre espace client, l'option qui a été immédiatement activée à votre insu. Vous pouvez également le faire par voie téléphonique en appelant le 1064 avant le 23 août prochain. À défaut, vous basculerez automatiquement sur le nouveau forfait à la date annoncée, en payant plus cher. Nous vous conseillons de faire l'annulation immédiatement, afin de ne pas oublier.

Amélioration du forfait : une méthode détestable, mais légale

Pour cavalière qu'elle soit, cette pratique, qui ressemble à de la vente forcée, est parfaitement légale. L'article L.224-33 du Code de la consommation autorise en effet les opérateurs de télécoms à augmenter leurs tarifs quand ils le souhaitent, à condition d'en informer leurs clients par courrier ou par mail au moins un mois à l'avance et de leur laisser la possibilité de refuser la nouvelle offre ou de résilier sans frais leur abonnement dans les quatre mois suivant cette notification. Et l'augmentation doit être justifiée par un enrichissement d'un service relatif aux télécommunications (appels, SMS/MMS, données mobiles…) et pas par l'ajout d'un service accessoire (streaming audio, chaînes TV, jeu ou autre).

Si cette méthode vous déplaît, n'hésitez surtout pas à changer d'opérateur! L'opération est très simple aujourd'hui : vous conservez votre numéro de téléphone grâce à la portabilité, le nouvel opérateur s'occupe des démarches et de la résiliation auprès de l'ancien et la bascule s'effectue sans interruption de service. Il suffit seulement de payer une nouvelle carte SIM – facturée 10 euros en général, ce qui est très vite amorti. D'autant plus que, guerre des prix oblige, vous trouverez toute l'année des tonnes de forfaits en promotion !