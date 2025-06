Panne géante chez SFR : le réseau mobile est rétabli, que s'est-il passé ?

Le réseau mobile de SFR a subi une grosse panne ce lundi 16 juin 2025. Appels, SMS, données… Plus rien ne fonctionnait ! Tout est rentré dans l'ordre est fin de soirée. Mais que s'est-il passé ?

Panique pour les abonnés chez SFR ! Lundi 16 juin, le réseau mobile de l'opérateur a été victime d'une panne générale. Les appels, les SMS et les données 4G et 5G étaient tout simplement hors service – seul un message "aucun signal" s'affichait sur les smartphones. Certaines pannes semblaient également concerner le réseau fibre. Même la messagerie vocale était inaccessible !

Les signalements sur DownDetector – le célèbre site qui répertoire les pannes et les problèmes des services en ligne et des opérateurs – ont commencé aux alentours de 11 heures, avant de brutalement grimper en flèche – on comptait en début d'après-midi près de 11 000 signalements. La panne touchait également la filiale low cost Red by SFR et les MVNO (Mobile Virtual Network Operator en anglais) qui utilisent le réseau de l'opérateur, comme Réglo Mobile, La Poste Mobile, Prixtel, Syma Mobile, YouPrice ou Leclerc. SFR a annoncé que ses réseaux Internet et téléphonique étaient rétabli ce matin à 100 %.

Panne SFR : les utilisateurs touchés de façon aléatoire

"Nous vous informons qu'un incident technique impacte actuellement notre réseau. Nos équipes techniques sont pleinement mobilisées pour rétablir la situation. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée", avait commenté SFR Business sur X, sans donner plus de détails.

Les signalements sur le site semblaient se concentrer sur les grandes villes telles que Paris, Nantes, Lille, Lyon, Metz, Rennes, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Toutefois, un membre de notre rédaction a également été touché par ce problème dans la campagne environnante de Valence. D'après SFR, cette panne a frappé les utilisateurs sur tout le territoire de façon "aléatoire".

Sur les réseaux sociaux, les clients ont laissé éclater leur grogne et n'ont pas manqué de railler l'entreprise. "Wsh #SFR ça fait 1h c'est comme ça vous jouez à quoi ? On paye des factures assez cher pour que ça ne fonctionne pas. Rends mon argent !", "Moi en train de retirer et frotter ma puce comme une golmon alors que c'est SFR", "SFR qui communique même pas sur sa panne nationale"; pouvait-on lire sur X. Les internautes fustigeaient notamment le manque de communication, beaucoup ayant cru à un problème technique avec leur smartphone ou leur carte SIM.

Panne SFR : un remboursement est-il possible ?

SFR n'a pas donné plus d'amples explications concernant l'origine de cet "incident technique". L'opérateur a simplement déclaré que "la mobilisation de toutes les équipes a permis ce retour progressif des communications dans la soirée", avant d'ajouter qu'il "présente à nouveau ses sincères excuses pour la gêne occasionnée et remercie [ses clients] pour leur patience".

Il ne faut cependant pas espérer obtenir un remboursement, car rien n'oblige SFR à faire un geste commercial en cas de panne de quelques heure. D'après ses conditions générales de vente, la panne doit durer 48 heures consécutives ou 10% du mois calendaire pour donner droit à remboursement, qui est alors proportionnel au temps de la panne. Il est toujours possible de tenter une réclamation au SAV via le 1023 en documentant précisément la panne, avec la date, l'heure du début et de la fin de l'interruption du service et des captures d'écran visant à prouver l'indisponibilité du réseau, et en expliquant les conséquences concrètes sur son quotidien. Qui ne tente rien n'a rien !