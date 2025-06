Grosse panne chez SFR : le réseau mobile ne fonctionne plus

Le réseau mobile de SFR subit une grosse panne depuis la fin de matinée. Appels, SMS, données… Plus rien ne fonctionne ! Il ne reste plus qu'à attendre que tout rentre dans l'ordre.

Panique pour les abonnés chez SFR ! Depuis quelques heures maintenant, le réseau mobile de l'opérateur est victime d'une importante panne. Les appels, les SMS et les données 4G et 5G sont tout simplement hors service – seul un message "aucun signal" s'affiche sur les smartphones. Certaines pannes pourraient également concerner le réseau fibre. Même la messagerie vocale est inaccessible !

Les signalements sur DownDetector – le célèbre site qui répertoire les pannes et les problèmes des services en ligne et des opérateurs – ont commencé aux alentours de 11 heures, avant de brutalement grimper en flèche – on compte actuellement près de 11 000 signalements. La panne touche également la filiale low cost Red by SFR et les MVNO (Mobile Virtual Network Operator en anglais) qui utilisent le réseau de l'opérateur, comme Réglo Mobile, La Poste Mobile, Prixtel, Syma Mobile, YouPrice ou Leclerc. Le problème ne semble toujours pas résolu à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Panne SFR : les utilisateurs touchés de façon aléatoire

"Nous vous informons qu'un incident technique impacte actuellement notre réseau. Nos équipes techniques sont pleinement mobilisées pour rétablir la situation. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée", a commenté SFR Business sur X, sans donner plus de détails. Nous avons contacté l'opérateur et vous tiendrons au courant de plus amples informations.

Les signalements sur le site semblent se concentrer sur les grandes villes telles que Paris, Nantes, Lille, Lyon, Metz, Rennes, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Toutefois, un membre de notre rédaction a également été touché par ce problème dans la campagne environnante de Valence. D'après SFR, cette panne frapperait les utilisateurs de façon "aléatoire".

Sur les réseaux sociaux, les clients laissent éclater leur grogne et ne manquent pas de railler l'entreprise. "Wsh #SFR ça fait 1h c'est comme ça vous jouez à quoi ? On paye des factures assez cher pour que ça ne fonctionne pas. Rends mon argent !", "Moi en train de retirer et frotter ma puce comme une golmon alors que c'est SFR", "SFR qui communique même pas sur sa panne nationale"; peut-on lire sur X. Les internautes fustigent notamment le manque de communication, beaucoup ayant cru à un problème technique avec leur smartphone ou leur carte SIM. Heureusement que les réseaux sociaux sont là !