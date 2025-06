Free Mobile lance dans ses premiers forfaits prépayés : voici les offres

C'est officiel (ou presque) : Free Mobile se lance dans les forfaits prépayés ! Au programme : des formules nationales et internationales de 5 à 20 euros et des enveloppes de data plutôt avantageuses. Voici le détail des offres.

Aujourd'hui, la majorité des utilisateurs de smartphone optent pour un forfait mobile classique, avec un quota mensuel de données et de communications contre un abonnement fixe. Pourtant, certains irréductibles continuent de privilégier les offres prépayées. Ici, pas besoin d'engagement mensuel : on achète simplement du crédit pour un volume défini d'appels, de SMS/MMS et de data. En fonction de l'option choisie, ce crédit reste valable plusieurs jours, voire plusieurs mois. Une fois la limite atteinte, il suffit de recharger pour poursuivre l'utilisation. En somme, c'est une solution idéale pour un usage occasionnel et limité.

En septembre 2024, Bouygues Telecom, qui était un acteur majeur de ce segment de la communication, a cessé ses activités dans ce domaine (voir notre article). C'est finalement Free Mobile qui a pris le relais. Si l'opérateur n'était pas totalement étranger au concept de prépayé, puisqu'il proposait déjà sur ses bornes automatiques un forfait 300 Go avec une validité d'un mois, il ne disposait pas encore d'une véritable gamme d'offres prépayées comme certains de ses concurrents. C'est désormais chose faite !

Forfaits prépayés Free Mobile : des offres généreuses en data

Free Mobile vient de lancer un nouveau site dédié à ses offres prépayées, accessible dès à présent, même s'il n'a pas encore été annoncé officiellement – il est donc possible qu'il y ait des changements de dernières minutes d'ici là. Une version B2B existe également. La brochure tarifaire de toutes ces offres prépayées est disponible ici.

Avec Free, il est donc possible d'acheter une carte SIM pour 5 € dans n'importe quel point de vente partenaire de la marque ou de la commander en ligne. Notons qu'il est tout à fait possible de garder son numéro de téléphone actuel grâce à la portabilité. L'opérateur propose une formule "à la carte", avec des montants de 5 € à 50 € et des validités allant de 30 à 90 jours selon le montant. Le client consomme alors uniquement ce qu'il consomme : 0,05 €/min, 0,05 €/SMS, 0,05 €/MMS et 0,05 €/Mo en France, DOM & UE.

Free Mobile propose également cinq Pass nationaux, avec un nombre de datas et d'appels prédéfinis. Le premier, le Pass Free S, est proposé pour 4,99 € et offre 10 Go de data, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine pour une durée de 30 jours. Vient ensuite le Pass Free M à 9,99 €, qui propose 200 Go de data, ainsi que les SMS et MMS illimitées vers la France métropolitaine et 100 minutes d'appels vers les téléphones portables des États-Unis, du Canada, d'Alaska, d'Hawaï, de la Chine et des DOM et fixes de 100 destinations pour une durée de 30 jours. Les forfaits L et XL montent respectivement à 300 Go et 350 Go pour 14,99 € et 19,99 €, avec les SMS, MMS et appels illimités vers les téléphones portables situés dans les destinations citées plus haut. Enfin, on trouve un forfait France-Algérie à 14,99 € avec 100 Go et des appels illimités vers Algérie Mobilis. Tous sont compatibles avec la 5G.

Free Mobile propose également des Pass pour l'international, et plus précisément pour le Maroc (de 4,99 à 19,99 € pour 110 à 600 minutes), la Tunisie (4,99 à 19,99 € pour 50 à 280 minutes), le Cameroun (4,99 à 19,99 € pour 50 à 290 minutes), Madagascar (4,99 à 19,99 € pour 60 à 280 minutes) et le Mali (4,99 à 19,99 € pour 70 à 320 minutes). Il n'y a en revanche pas de data fournie avec.

Forfaits prépayés Free Mobile : ces offres sont-elles avantageuses ?

Ces offres sont sans engagement, et il est possible d'en changer à tout moment. En revanche, impossible de dépasser sa consommation puisque le forfait se bloque une fois la limite prédéfinie dépassée. Tout est pilotable depuis son espace client sur le site Web ou l'application mobile de l'opérateur – qui ne devrait pas tarder si l'on en croit les illustrations du site. On peut en revanche regretter l'absence de eSIM ou la la validité maximale de 15 ou 30 jours selon les formules.

Free applique ici sa recette habituelle, avec des enveloppes data généreuses et des tarifs attractifs. Mais qu'en est-il chez la concurrence, à savoir Orange et sa gamme Mobicarte, et La Carte de SFR – Bouygues Telecom, quant à lui, tire sa révérence fin juin. Eh bien Free semble plus avantageux en proposant les appels et SMS/MMS illimités dès son offre à 5 €. Idem du côté mobile, où il propose globalement plus de data pour un prix égal. Par exemple, pour 5 €, Free et SFR proposent 10 Go alors qu'Orange n'offre que 20 Mo seulement. Pour 10 €, on a le droit à 200 Go chez Free, 40 Go chez SFR et 1 Go chez Orange (!). Idem pour les forfaits à 15 et 20 € –on monte même plus cher pour Orange. Notons toutefois que SFR propose davantage de data dans l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Il ne reste plus à espérer que le nouveau venu bouscule le marché !