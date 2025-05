Téléphonie mobile à petit prix : Sosh et Bouygues sortent des forfaits illimités 20 Go à 3,99 euros

En France, la guerre des prix continue de plus belle dans le secteur de la téléphonie mobile. Après Free et SFR, c'est au tour de Sosh et Bouygues Telecom de proposer des offres très intéressantes à 3,99 euros par mois pour 20 Go.

La guerre des prix entre les opérateurs continue ! Pour s'emparer des clients des autres concurrents, chacun propose des abonnements toujours plus généreux à des tarifs jamais vus. Une nouvelle bataille a été lancée il y a quelques jours lorsque Free a mis sur le marché un forfait illimité avec 20 Go de data pour 3,99 euros (voir notre article) – mais il s'agit d'une "série spéciale" disponible uniquement sur Veepee et pour une période limitée. Ni une, ni deux, RED, la filiale low cost de SFR, a répondu par une nouvelle offre à 2,99 euros par mois pour 10 Go de data et, cette fois, tous les nouveaux clients peuvent en profiter !

Orange et Bouygues Telecom n'allaient pas rester sur la touche et ont donc, en réponse, lancé par le biais de Sosh et B&You un forfait mobile à 3,99 euros par mois, incluant 20 Go de données, les appels, SMS et MMS illimités, sans engagement, avec un tarif fixe, là encore pour les nouveaux venus. De quoi attirer tous ceux qui n'ont pas besoin des forfaits avec des tonnes de gigas, pourtant mis en avant par les opérateurs !

Forfaits à 3,99 euros : une occasion à ne pas manquer

Ces forfaits "légers" ciblent avant tout les utilisateurs ayant une consommation "normale" : ceux qui surfent sur le Web, consultent leurs e-mails, échangent des messages sur WhatsApp ou consultent les réseaux sociaux. Avec 20 Go en 4G ainsi que 10 Go pour Sosh et 14 Go pour B&You utilisables en Europe et dans les DOM, cet abonnement répond aux usages essentiels de la majorité des utilisateurs, à l'exception de ceux qui passent leurs journées à regarder des vidéos ou à jouer en ligne sur leur smartphone. En somme, c'est un forfait qui convient à la plupart des gens, encore plus quand on sait que bon nombre d'abonnés à des offres plus généreuses n'utilisent jamais tout leur volume de data.

2.99 € RED 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 2.99 € Oxygène Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 3.99 € Forfait 20 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 20 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 3.99 € 20 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 20 Go Internet 4G+ Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 3.99 € B&You 20 Go Appels illimités SMS illimités 20 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 3.99 € Le basic Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 3.99 € Forfait 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 3.99 € Forfait option Booster Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 3.99 € Le Start 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G Réseau: SFR Orange Sans engagement Voir Réseau: SFR , Orange Sans engagement 3.99 € Le trois Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 4.99 € pendant 12 mois puis 9.99 € / mois B&YOU 200 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 218 jours restants Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 4.99 € Le petit Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 4.99 € Le Start 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G Réseau: SFR Orange Sans engagement Voir Réseau: SFR , Orange Sans engagement 4.99 € RED 50 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go Internet 4G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement

C'est donc le moment parfait pour voir ce que chacun propose et changer de forfait pour faire des économies – il ne faut pas hésiter à regarder également du côté des opérateurs virtuels (MVNO) qui proposent, eux aussi, des offres à petits prix très intéressantes. En plus, changer d'opérateur n'a jamais été aussi simple. Pas besoin de résilier vous-même : le nouvel opérateur se charge de tout à votre place ! En plus, grâce à la portabilité, vous gardez votre numéro de téléphone. Il suffit de souscrire à une nouvelle offre en renseignant quelques infos de base (nom, adresse, mail, RIB, etc.), de transmettre votre numéro RIO (Relevé d'Identité Opérateur) – vous pouvez l'obtenir gratuitement en appelant le 3179 – et, quelques jours plus tard, votre ligne basculera automatiquement chez le nouvel opérateur sans rupture de service. Simple comme bonjour !