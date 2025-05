RED by SFR lance un forfait mobile 10 Go à un prix minuscule

La guerre des prix continue dans le petit monde de la téléphonie mobile en France. Cette fois, c'est RED, la filiale low cost de SFR, qui sort le f=grand jeu avec une nouvelle offre à 2,99 € par mois pour 10 Go de data.

C'est une offensive tarifaire qui ne va pas passer inaperçue dans la guette des prix que se livrent les opérateurs de téléphonie depuis plusieurs mois en France. RED by SFR vient de lancer un forfait mobile à 2,99 € par mois, incluant 10 Go de données, les appels, SMS et MMS illimités, sans engagement, avec un tarif fixe. De quoi attirer tout ceux qui n'ont pas besoins des centaines de gigas de data que la publicité met constamment en avant.

De fait, ce "petit" forfait s'adresse avant tout aux utilisateurs dits "modérés" : ceux qui naviguent, consultent leurs mails, utilisent WhatsApp ou écoutent un peu de musique en streaming. Avec 10 Go en 4G – sur le réseau SFR, évidemment –, et 5 Go utilisables en Europe et dans les DOM, il couvre les besoins essentiels de la plupart des utilisateurs, hormis ceux qui consomment de la vidéo en streaming ou qui jouent sur leur mobile à longueur de journées. Bref, c'est un forfait adapté à beaucoup de monde, surtout quand on sait que la plupart des abonnés aux gros forfaits ne consomment pas l'enveloppe de data dont ils disposent.

Certes, ce forfait comporte quelques limitations, et certaines fonctions ne sont proposées qu'en option payante, à l'instar du double appel, pourtant inclus en standard dans de nombreuses autres formules (facturé ici 1 euro de plus par mois) ou la "messagerie visuelle" (2 euros par mois tout de même). Mais on peut très bien s'en passer ! .

À ce tarif, et avec ce volume de données, ce forfait est clairement l'un des plus intéressants aujourd'hui, et pour tout dire, sans réelle concurrence. Free a bien sorti un forfait illimité avec 20 Go de data à 3,99 euros il y a quelques jours (voir notre article), mais il s'agit d'une "série spéciale" commercialisée exclusivement sur Veepee pendant une durée très courte. Ni Bouygues (via B&You), Ni Orange (via Sosh) ne peuvent encore s'aligner. Seul quelques rares opérateurs virtuels – les fameux MVNO – en proposent autant.

Outre l'absence d'engagement, ce qui fait la force de cette offre, c'est la promesse d'un tarif fixe, sans hausse après six mois ou un an — une pratique pourtant courante, dans le milieu, y compris chez SFR… Il faut juste espérer que l'opérateur qui devrait être prochainement vendu, ne change pas d'avis ensuite. Mais comme il s'agit d'une offre sans engagement, il sera très simple de la résilier à n'importe quel moment, si le tarif ou les conditions évoluent. Une chose est sûre : la guerre des prix ne semble pas finie !