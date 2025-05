Série spéciale Free Mobile : un forfait illimité 20 Go pour 3,99 euros "à vie"

Free bouscule le marché avec une nouvelle offre mobile à petit prix qui se distingue par deux atouts majeurs : l'intégration du service Oqee TV et un tarif garanti "à vie", sans augmentation. Une formule sans concurrence.

Free n'en finit plus de secouer le marché des télécoms. Parallèlement à l'annonce sur sa Freebox Popo S qui profite désormais d'un tarif plus attractif et, surtout, garanti sans augmentation pendant cinq ans (voir notre article), la branche mobile de l'opérateur a dévoilé ce mardi 20 mai 2025 un nouveau forfait téléphonique qui risque bien de séduire un grand nombre d'utilisateurs à la recherche d'une formule économique.

Ainsi, sa nouvelle Série Spéciale lancée en exclusivité sur le site Veepee.fr propose un forfait sans engagement à 3,99 euros par mois, garanti sans hausse "à vie", comme cela a déjà été le cas pour d'autres venets spéciales. Certes, à ce tarif-là, le volume de données est limité, mais l'offre coche plusieurs cases qui en font une véritable affaire, surtout pour les utilisateurs modérés en data et férus de contenus télévisuels.

Ce forfait sans engagement comprend 20 Go d'Internet mobile en 4G (avec débit réduit au-delà), les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l'Union européenne et les DOM. À l'étranger, une enveloppe de 10 Go est également disponible chaque mois, permettant de naviguer sans surcoût dans de nombreux pays. En revanche, l'offre exclut les réductions multi-abonnements habituelles chez Free.

Série spéciale Free Mobile : Oqee TV inclus en standard !

Sur le papier, ce forfait se destine aux utilisateurs recherchant une solution mobile complète mais à bas coût. Car malgré un volume de données inférieur à celui des offres habituelles de Free, cette série spéciale s'appuie sur un atout peu mis en avant dans les forfaits concurrents : l'intégration de l'application Oqee by Free. Disponible sur smartphone, ordinateur ou Smart TV, Oqee donne accès à 240 chaînes en direct, aux services de replay ainsi qu'à Oqee Ciné, une bibliothèque de plus de 500 films et séries, sans surcoût. Un ajout qui transforme un forfait mobile en solution de divertissement tout-en-un.

© Free - Veepee

Face à la concurrence, l'offre de Free frappe fort. Les grands opérateurs comme Orange, SFR ou Bouygues proposent rarement des forfaits sous la barre des 5 euros, et encore moins avec de la TV incluse. Seuls certains MVNO (opérateurs virtuels) affichent des tarifs proches, mais généralement sans service annexe, et avec des conditions évolutives après 6 ou 12 mois. Ici, Free promet une stabilité tarifaire totale, sans clause de révision, ce qui constitue une première dans ce segment.

2.99 € Forfait 6 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 6 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 3.99 € Forfait 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 3.99 € Forfait option Booster Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 3.99 € Le Start 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G Réseau: SFR Orange Sans engagement Voir Réseau: SFR , Orange Sans engagement 4.99 € Forfait 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 4.99 € RED 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 4.99 € Le Start 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G Réseau: SFR Orange Sans engagement Voir Réseau: SFR , Orange Sans engagement 4.99 € Le quatre Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go Internet 4G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 4.99 € Le petit Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement

Cette nouvelle Série Spéciale est particulièrement intéressantes si on la combine à la Freebox Pop S : elle ajoute en effet la télévision en streaming, absente de l'offre de la box. En additionnant les deux abonnements, on arrive à un total mensuel de 27,98 euros pour de l'Internet fibre haut débit avec de la téléphonie et de la TV utilisable aussi bien sur mobile que sur ordinateur et téléviseur. Bref, une formule économique, gagnante sur tous les tableaux, et sans concurrence pour le moment.

Attention, cette promotion est limitée dans le temps : les nouveaux abonnés doivent souscrire entre le 20 mai et le 3 juin 2025 sur Veepee, en acceptant une carte SIM ou eSIM facturée 10 euros. En outre, et comme à chaque fois, l'offre est réservée aux non-abonnés récents de Free Mobile : les abonnés Free ayant résilié leur ligne mobile dans les derniers 30 jours ne peuvent pas en profiter.

Avec cette série spéciale, Free parie sur une combinaison rare : petit prix, services enrichis et promesse de stabilité. Un cocktail qui pourrait séduire tous ceux qui veulent l'essentiel… et un peu plus.