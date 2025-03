Orange lance la 5G+ pour les particuliers, et gratuitement pour les abonnés actuels

Orange rend la "vraie" 5G accessible aux particuliers. Les abonnés actuels peuvent l'activer via une option gratuite, tandis que les nouveaux clients peuvent souscrire à un forfait dédié. Et Sosh en profite pour proposer deux nouveaux forfaits 5G.

L'arrivée de la 5G a marqué une révolution dans le monde des télécommunications, promettant des vitesses de connexion bien supérieures à celles de la 4G. Mais au sein même de la 5G, il existe plusieurs variantes. En France, la 5G peut se dérouler sur trois bandes de fréquences : 700 MHz (la plus grande portée, moins de débit), 2,1 GHz et 3,5 GHz (les débits les plus importants, mais avec un petit rayon). Afin de couvrir très rapidement le territoire, la 5G s'est reposée, à son lancement en 2020, sur l'architecture 4G préexistante, quitte à parfois proposer des débits moindres. Mais il existe une 5G+, aussi appelée 5G SA (Standalone) ou "vraie 5G", qui repose cette fois sur une architecture 5G et utilise uniquement la bande de fréquence 3,5 GHz pour offrir des performances supérieures à la 5G standard. Cela assure un réseau plus réactif, avec une latence moindre, d'une qualité constante et avec un niveau de sécurité renforcé grâce au chiffrement des données d'identification de la carte SIM.

Alors que, jusqu'ici, seuls Free Mobile et SFR proposaient la 5G+ à leurs clients particuliers, c'est au tour d'Orange de rentrer dans la bataille ! Si l'opérateur historique proposait déjà une offre 5G+, elle était dédiée aux professionnels (PME et entreprises). Dans un communiqué publié ce jeudi 6 mars 2025, il annonce mettre son réseau de nouvelle génération au service du grand public. C'est une véritable bascule qui est en train de s'opérer dans le secteur de la téléphonie mobile !

Orange 5G+ : une option gratuite pour les abonnés actuels

Ainsi, Orange lance dès ce 6 mars deux nouvelles offres : une option 5G+ gratuite et sans engagement pour ses clients actuels, et un forfait premium "Série Spéciale 180 Go 5G+", là aussi sans engagement, pour les nouveaux abonnés. L'option 5G+ est proposée gratuitement et sans engagement à tous les clients Orange 5G qui détiennent un smartphone compatible. Pour l'instant, seuls onze terminaux le sont, mais l'opérateur en prévoit une soixantaine d'ici la fin du semestre, et une centaine d'ici la fin de l'année :

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13T Pro

Honor Magic 7 Pro

En pratique, le passage à la 5G+ n'est pas automatique. Pour en profiter, et à condition de remplir les conditions techniques associées, chaque utilisateur doit l'activer manuellement dans son espace abonné, depuis le site ou l'appli mobile Orange. L'opération est simple puisqu'il suffit de basculer un interrupteur.

Orange 5G + : un nouveau forfait pour les nouveaux clients

Quant au forfait Série Spéciale 180 Go 5G+, sans engagement, il donne accès aux appels et SMS illimités, à 180 Go de données mobiles France métropolitaine et à 100 Go pour les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre. Il profite donc de la 5G+, avec sa bande passante dédiée. Petite originalité destinée à séduire les usagers : le forfait inclut six mois d'abonnement à Netflix Standard avec publicité (après quoi il bascule à 5,99 euros par mois) et donne accès gratuitement pendant un an à ChatGPT Plus, l'offre payante du robot conversationnel d'OpenAI (après quoi il faudra débourser 23 euros par mois). Bien évidemment, il est possible de résilier à tout moment.

Cet abonnement est proposé à 41 euros par mois pour les nouveaux abonnés. Il bénéficie toutefois d'une remise supplémentaire "Cheat Code" pour les 18-26 ans qui le fait passer à seulement 25 euros par mois. Il est même réduit à 20 euros par mois pour les clients Internet Orange. Pour faciliter l'adoption de la technologie, l'opérateur propose un remboursement allant jusqu'à 150 euros pour l'achat d'un Samsung Galaxy S25, pour les clients ne disposant pas encore d'un smartphone compatible 5G+.

Sosh, la filiale low cost, n'est pas en reste. Si elle n'a pas le droit à cette technologie premium, elle fait cependant enfin évoluer son offre sur ses forfaits mobiles 5G. Depuis quasiment deux ans, l'opérateur ne proposait qu'un forfait unique de 140 Go (25 Go en UE/DOM) à 20,99 euros par mois permettant de profiter de cette technologie. Sosh en propose désormais deux : un forfait 5G de 150 Go (25 Go en UE/DOM) à 14,99 euros par mois, et un forfait 5G de 200 Go (35 Go en UE/DOM) à 20,99 euros par mois. Notons que, si l'on choisit l'un de ces forfaits avec un nouveau mobile, on peut profiter d'une ODR de 80 euros sur ce dernier. N'empêche qu'il était temps que l'opérateur s'aligne sur la concurrence, étant donné que la 5G y est souvent proposée sans surcoût !