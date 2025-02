Booster pour le forfait Free 2 euros : voici le seul cas où cette option est vraiment intéressante

Une fois de plus, Free Mobile modifie les caractéristiques de l'option Booster pour son célèbre forfait à 2 euros. Mais cette formule ne tient pas la route face à la concurrence, hormis dans un cas bien particulier.

Lors de son arrivée sur le marché de la téléphonie mobile, en janvier 2012, Free Mobile avait fait forte sensation en proposant une formule à prix cassé qui rebattait toutes les cartes : son fameux forfait à 2 euros. Certes, à son lancement, ses capacités étaient limitées avec seulement 60 minutes d'appels et 60 SMS inclus. Mais c'était nettement mieux que la concurrence de l'époque. Et, surtout, Free l'a progressivement évoluer pour offrir 2 heures d'appels et des SMS illimités avec 50 Mo de data.

C'est d'ailleurs tout ce qui est inclus en 2025 dans la formule de base, ce qui peut être insuffisant de nos jours. Et comme Xavier Niel, l'emblématique fondateur de Free, l'a promis et rappelé à des multiples reprises, ce prix symbolique ne doit pas augmenter avant 2027. D'où l'astuce imaginée il y a quelques années : à l'automne 2022, Free a proposé une option payante pour augmenter les possibilités de son forfait à 2 euros, l'option Booster. Facturée à l'origine 2,99 euros par mois, elle permettait de passer des appels téléphoniques en illimité et de profiter de 600 Mo de données mobiles. Une formule acceptable dans la mesure où elle s'alignait peu ou prou avec la concurrence.

Sauf que depuis, l'opérateur a fait n'importe quoi en changeant à plusieurs reprises les modalités de cette option, avec des hausses prix et des variations de data. Un manège qui a fini par devenir incompréhensible, notamment pour les abonnés qui voyaient les conditions évoluer en permanence. En juillet 2024, l'opérateur a même décliné l'option en deux formules, l'une à 0,99 euros par mois, l'autre à 4,99 euros par mois. Et ce grand mic-mac continue encore en ce mois de février avec un nouveau changement – et probablement pas le dernier.

Option Booster Free : une formule peu concurrentielle

Désormais, l'option Booster à 0,99 euro donne accès à des appels et des SMS illimités avec 2 Go de data, tandis que la formule facturée 4,99 euros étend l'enveloppe de données à 20 Go. Disons le clairement, cette dernière n'est absolument pas intéressante quand on la compare à la concurrence. En effet, pour 6,99 euros par mois, on trouve plusieurs forfaits offrant des appels et des SMS illimités avec 40, 60 ou même 80 Go de data chez d'autres opérateurs. Aucune raison de la choisir, même en étant un fidèle inconditionnel de Free.

0.99 € Forfait option Booster Appels illimités SMS/MMS illimités 2 Go Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 1.99 € B&YOU 1 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 1 Go Internet 4G+ Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 2.99 € Forfait 6 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 6 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 2.99 € Forfait option Booster Appels illimités SMS/MMS illimités 2 Go Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 3.99 € Forfait 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 4.99 € 5 Go Appels illimités 5 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 5.00 € Forfait 5 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 5.99 € Forfait 40 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 5.99 € RED 40 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 5.99 € 70 Go Appels illimités 70 Go Internet 4G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 5.99 € Le petit Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 5.99 € Forfait 40 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 5.99 € Le basic Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 5.99 € Forfait 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 6.99 € 80 Go Appels illimités 80 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 6.99 € 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G+ Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 6.99 € Le six Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 6.99 € Forfait option Booster Appels illimités SMS/MMS illimités 20 Go Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 6.99 € B&YOU 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G+ Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 6.99 € Forfait 60 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement

Toutefois, les choses changent pour les abonnés Freebox qui bénéficient (sur demande) gratuitement du forfait 2 euros (un seul par foyer) et qui n'ont donc qu'à payer l'option Booster pour avoir mieux que la formule de base. Certes, dans ce cas encore, la formule à 4,99 euros (au total, donc) n'est toujours pas compétitive : on trouve mieux ailleurs.

Mais l'option à 0,99 euro est nettement plus intéressante : pour moins de 1 euro par mois, elle permet d'avoir des des appels et des SMS en illimité, ce qui est suffisant dans bien des cas, notamment pour une ligne secondaire (sur un téléphone à double DSIM notamment), même avec seulement 2 Go de data. Car là, il n'y a aucune concurrence. Attention toutefois à ne pas dépasser la volume de données incluses : au-delà des 2 Go, chaque méga-octet (Mo) est facturé 0,05 euro, ce qui peut très vite chiffrer !

Bref, et n'en déplaise à Free, seuls les abonnés à une Freebox trouveront un bénéfice réel au forfait à 2 euros avec son option Booster à 0,99 euro, qui revient en tout à moins de 1 euro. Tous les autres peuvent aller voir ailleurs. Il faudra sans doute attendre 2027 ou les 20 ans de Free Mobile pour que ce "forfait historique" retrouve de sa splendeur avec d'autres modalités, quitte à augmenter légèrement son prix.