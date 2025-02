80 euros par mois : pourquoi Orange propose ce forfait à un prix fou ?

L'opérateur historique vient de lancer une nouveau forfait mobile 5G haut de gamme à un tarif hallucinant, avec des centaines de gigas de data, le tout soumis un engagement de deux ans. Une offre destinée à un public bien particulier.

"Plus c'est cher, mieux c'est". Parfois non et surtout en termes de forfait mobile. Orange vient de dévoiler sa dernière offre et surprise, c'est très cher et pas forcément la plus efficace du marché. Annoncé au prix de 80,99 euros/mois (oui, vous avez bien lu), le forfait "Forfait 400Go 5G" comporte comme son nom l'indique 400 Go de données mobiles en France métropolitaine et 200 Go supplémentaires en Europe, en Suisse, à Andorre et dans les départements français d'outre-mer.

En plus de l'offre Internet, les appels et les SMS/MMS sont illimités depuis la France et vers la France et les autres régions citées précédemment. Le tout sous couvert d'un engagement de deux ans, soit jusqu'au 7 février 2027 si vous souscrivez à l'offre dès aujourd'hui. A l'issue de ces 24 mois, le nouveau forfait d'Orange vous aura donc coûté 1943,76 euros (ou 1 583,76 euros si vous êtes client box internet).

Forfait 400 Go Orange : une anomalie dans le marché français

Alors que les Français s'étaient habitués à l'émergence des forfaits à prix mini, Orange bouscule le marché actuel en proposant ce forfait hors de prix. D'autant plus que l'opérateur historique ne fait pas forcément mieux que ses concurrents, à l'image de Free qui propose une utilisation des données mobiles en illimité pour sa version abonné Freebox du Forfait Free 5G au prix de 9,99 euros/mois (350Go max à 19,99 euros/mois pour les non-abonnés). En plus, sans engagement.

Chez Bouygues, l'offre la plus importante revient à une facture mensuelle de 18,99 euros/mois pour 300 Go dont 35 Go en Europe et DOM. Du côté de SFR, le prix est s'élève à 39,99 euros/mois pour 350 Go (dont 100 Go à l'étranger) dans un engagement de deux ans. Enfin, RED propose une offre similaire à celle de SFR pour seulement 19,99 euros/mois.

Forfait 400 Go Orange : une offre pour une clientèle spéciale

Alors même si Orange ne remporte pas la palme de la meilleure offre rapport qualité/prix, ce nouveau forfait doit tout de même réussir à attirer des clients. Au vu du tarif hallucinant, il est évident que le commun des mortels ne peut pas se permettre de régler la somme de 80,99 euros/mois. Ce forfait s'adresse donc en priorité aux abonnés Orange, qui ont le droit à un prix dégressif de 65,99 euros/mois. Également aux personnes qui ont besoin d'une utilisation importante de la data dans leur quotidien en France et notamment à l'étranger. De là à devoir payer près de cent euros par mois cela reste tout de même hors de prix…$

Ainsi, si vous êtes un utilisateur en recherche d'un nouveau forfait, ne sautez pas trop vite sur l'occasion de la nouvelle offre d'Orange. Comme vu précédemment les autres opérateurs proposent des offres tout aussi intéressantes et à bien moindre coût. Enfin, Orange a aussi des forfaits à plus petits prix comme l'offre de 170 Go sans engagement à 22,99 euros/mois pendant 6 mois, puis 34,99 euros/mois ensuite.