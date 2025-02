SFR intègre la 5G à tous ses forfaits mobiles, même les moins chers

SFR fait un joli cadeau à ses abonnés en intégrant désormais la 5G à tous ses forfaits mobiles sans surcoût, y compris le moins cher. De quoi séduire de nouveaux clients et fidéliser les actuels.

Voilà une sacrée surprise ! Depuis juin dernier, SFR a décidé d'intégrer la 5G à tous ses forfaits mobiles sans surcoût. Tous ? Non, un forfait résistait encore et toujours à l'envahisseur : celui à 5,99 € par mois, pour 2 heures d'appel et 100 Mo de data. Cela n'était guère étonnant car la 5G a longtemps été réservée aux utilisateurs prêts à mettre la main au portefeuille, avec des forfaits assez onéreux. Mais les temps changent, et cette technologie de téléphonie mobile se démocratise enfin, quatre ans après son introduction, les opérateurs semblant tout faire pour la rendre accessible à tous depuis l'été.

C'est en suivant cette logique que SFR a également accordé à son forfait mobile le moins cher une bascule gratuite et définitive. Voilà qui devrait faire plaisir aux abonnés de l'opérateur, qui vont pouvoir profiter de vidéos en streaming sans latence, d'une navigation Internet fluide et de téléchargements presque instantanés !

Nous ne pouvons que saluer cette démarche ! Notons toutefois que les clients RED by SFR ne semblent pas concernés pour l'instant, puisqu'il leur faut toujours rajouter un supplément de 3 € par mois pour pouvoir profiter de la 5G. Après, il est toujours possible de trouver de la 5G ailleurs à un prix similaire, mais avec plus de data, notamment chez les MVNO, les opérateurs virtuels.

Par exemple, Lyca mobile propose 5 Go en 5G pour 4,99 € par mois, et 60 Go pour 5,99 € par mois. De son côté, Bouygues Telecom propose 2 heures d'appels et 1 Go en 5G pour 2 € par mois ou 5 Go et les appels en illimité pour 5 mensuels, toujours en 5G. Et c'est sans compter les offres promotionnelles régulières ! Bref, pensez à bien comparer les différents opérateurs avant de choisir votre forfait (voir notre guide permanent), cela vaut le coup !