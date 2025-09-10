Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3 : qu'apportent vraiment les nouvelles montres d'Apple ?

Les montres connectées d'Apple continuent d'évoluer à leur rythme en apportant quelques nouvelles fonctions. Mais la livrée 2025 est surtout marquée par le retour d'une Watch SE, le modèle le plus abordable de la gamme.

Aux côtés des iPhone 17, vraies stars de la keynote de rentrée d'Apple qui s'est tenue mardi 9 septembre, les Apple Watch bénéficient elles aussi d'une mise à jour. Quatre nouveaux modèles font ainsi leur apparition. Deux Apple Watch Series 11 vêtues d'un boîtier aluminium ou titane (déclinée en Wi-Fi et Wi-Fi + cellulaire et au format 42 ou 46 mm) une Apple Watch Ultra 3 et, enfin, une Apple Watch SE 3 proposée dans une finition aluminium en 40 ou 44 mm. Il y en a donc pour tous les goûts et tous les budgets.

Apple Watch Series 11 : quelles sont les nouveautés ?

À défaut de profiter d'un lifting, cette année, les Apple Watch gagnent en technique et en usage. Cette nouvelle Series 11 bénéficie d'un écran deux fois plus résistant aux rayures mais surtout adopte un nouveau processeur, le S11. Il se veut évidemment plus véloce et un peu moins énergivore que ses prédécesseurs.

© Apple

L'autonomie demeure toujours le point faible des tocantes d'Apple. Selon la marque, les Apple Watch Series 11 offriraient à présent jusqu'à 24 heures d'autonomie contre 18 heures auparavant. Une légère progression donc mais qui ne permet pas d'égaler la concurrence. Il n'est pas rare en effet de croiser des montres connectées complètes (grand écran Amoled, GPS, connectivité 4G, etc.) capables de tenir une bonne semaine voire plus sans passer par la case recharge. La firme se rattrape sur la recharge puisque ses nouvelles tocantes pourraient récupérer 8 heures de batterie au bout de 15 minutes de charge seulement. On a hâte de vérifier tout ça durant nos tests.

© Apple

Outre un processeur plus rapide, les nouvelles Series 11 se parent à présent d'un modem 5G. À la clé, des téléchargements plus rapides pour rapatrier des musiques et podcasts directement sur la montre mais aussi une connexion plus fluide pour afficher les cartes à l'écran pendant une randonnée par exemple. Le modem 5G serait également à l'origine de l'amélioration de l'autonomie.

Apple Watch Ultra 3 : la connexion satellite arrive

© Apple

L'Apple Watch Ultra demeure la montre la plus aventurière de la famille. Pour cette nouvelle édition, qui arrive deux ans après l'Apple Watch Ultra 2, la marque ne change là non plus pratiquement rien à son look baroudeur. Elle conserve un boîtier imposant de 49 mm mais bénéficie d'un écran un poil plus grand. Apple a en effet réussi à abaisser la largeur des bordures de 24 %.

© Apple

La dalle Oled (LTPO3) affiche un pic de luminosité à 3000 nits pour rester lisible en toute circonstance. Sous le capot, on retrouve le processeur S11 à l'œuvre dans les Apple Watch Series 11 mais aussi le modem 5G couplé cette fois-ci à une connexion satellite. Le but : garantir une connexion même lorsque le réseau 4G/5G est inexistant afin de pouvoir prévenir les secours ou ses proches en cas de pépin. La localisation par satellite, les messages d'urgence comme les appels SOS seront mis gratuitement à disposition des utilisateurs pendant les deux premières années.

© Apple

Enfin, côté autonomie, la puce S11 et le modem 5G permettent là encore de grapiller quelques heures d'utilisation. Avec la Watch Ultra 3, Apple promet 42 heures d'autonomie contre 36 heures auparavant. Il est même possible de grimper jusqu'à 72 heures de batterie en activant le mode Économie d'énergie. Pour la recharge, la montre devrait récupérer 12 heures d'autonomie au bout de 15 minutes de charge.

Apple Watch SE 3 : le retour de la montre la moins chère d'Apple

Il aura fallu patienter trois ans pour que la Watch SE revienne sur scène. La SE 3 annoncée durant la keynote reste la montre connectée la plus accessible de la marque. Mais il ne s'agit pas d'un modèle au rabais pour autant – on reste chez Apple. Son design ne bouge pas mais l'écran progresse tout en offrant une résistance aux rayures quatre fois supérieure au modèle précédent.

© Apple

Elle se dote sous le capot du processeur S10, celui qui équipe les Watch Series 10 de l'année dernière. Il lui permet de profiter de l'Always On Display (écran toujours allumé) comme ses grandes sœurs. Et, comme les Watch Series 11, elle bénéficie aussi de la connexion 5G. Et si son autonomie reste cantonnée à 18 heures, la recharge évolue. 15 minutes branchées lui permettent de récupérer 8 heures de batterie.

© Apple

Apple Watch Series 11 et Ultra 3 : des évolutions dans les usages

La nouvelle famille d'Apple Watch, exceptée la version SE, embarque de nouvelles fonctions tournées vers la santé. En effet, elles permettent aujourd'hui de détecter l'hypertension. Les Watch Series 11 et Ultra 3 se basent sur les données recueillies par le cardiofréquencemètre optique sur une trentaine de jours. De là, après analyse par les algorithmes maison, elle pourra prévenir le porteur d'éventuels risque d'hypertension. La fonction sera proposée dans 150 pays dans le monde dont l'Europe dès l'approbation des autorités sanitaires. Une décision qui devrait arrivée avant la fin du mois de septembre selon la firme. Petit bonus : la détection de l'hypertension devrait ensuite être déployée sur des modèles d'Apple Watch précédents comme les Series 9 et 10 mais aussi les Apple Watch Ultra 1 et 2.

© Apple

La surveillance du sommeil est également à l'ordre du jour. Les Watch Series 11, SE 3 et Ultra 3 tiennent compte des apnées du sommeil, des phases (profond, paradoxal, etc.) des heures de coucher et de la durée totale du sommeil. De là, comme chez Samsung, elles établissent un score et donnent des pistes pour l'améliorer. Cette fonction sera déployée également sur toutes les montres compatibles avec WatchOS 26.

© Apple

Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3 : prix et disponibilité

Toutes les nouvelles montres d'Apple sont proposées en précommande dès aujourd'hui. Elles seront livrées et disponibles également en magasin à partir du 20 septembre prochain.

Apple Watch Ultra 3

Titane GPS + 5G (bracelets Alpine, Trail, Océan): 899 euros

Apple Watch Series 11

Aluminium 42 mm GPS : 449 euros

Aluminium 42 mm GPS + 5G : 569 euros

Aluminium 46 mm : 479 euros

Aluminium 46 mm GPS + 5G : 599 euros

Titane 42 mm (5G) : 799 euros

Titane 46 mm (5G) : 849 euros

Apple Watch SE 3