Withings ScanWatch 2 : cette montre connectée peut prédire les maladies

Grand spécialiste des produits connectés pour la santé, le Français Withings vient de présenter une nouvelle version de sa montre ScanWatch 2 avec des algorithmes capables d'alerter les utilisateurs lorsqu'ils tombent malades.

Ce vendredi 5 septembre, le salon IFA de Berlin a ouvert ses portes. L'occasion pour les acteurs de la tech de dévoiler leurs projets et leurs nouveaux produits. C'est notamment le cas de Withings, la marque française spécialisée dans les accessoires liés à la santé connectée, d'officialiser la sortie de la "nouvelle ScanWatch 2". Une annonce surprenante puisque la ScanWatch 2 existe déjà depuis deux ans. Pour rappel, il s'agit d'une montre hybride sortie en 2023 et qui est dotée de fonctions permettant d'analyser la fréquence cardiaque, la température de la peau, la qualité du sommeil, le taux d'oxygène sanguin ou encore un suivi d'activités physiques. Cette fois, Withings revient sur le devant de la scène avec un produit plus performant et moins énergivore, mais surtout capable de détecter des maladies.

Withings ScanWatch 2 : des algorithmes prédictifs

Pour sa nouvelle ScanWatch 2, Withings a renouvelé son design si reconnaissable, à savoir une montre avec fonctionnement analogique (avec aiguilles) qui est aussi équipée de petits écrans permettant d'avoir accès aux données mesurées et analysées par les capteurs de l'appareil. Cependant, la marque a visiblement amélioré le système d'exploitation puisque la ScanWatch 2, qui tournait sous HealthSense 3, est passée sous HealthSense 4. Grâce à cette nouveauté, la montre promet une meilleure autonomie (35 jours contre 30 pour l'ancien modèle), mais également de nouveaux algorithmes. La montre propose ainsi des mesures enrichies et plus précises afin d'avertir l'utilisateur en cas de problèmes de santé.

© Withings

En effet, la nouvelle ScanWatch 2 peut prévenir les femmes à l'approche de leurs menstruations, même lorsque les cycles sont "irréguliers". Mais ce n'est pas tout ! Elle peut aussi avertir les utilisateurs lorsqu'il y a des risques de problèmes cardiaques, de grippe ou d'infection. Pour y parvenir, la montre analyse la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) pendant le sommeil ainsi que les variations de température du corps d'une nuit à l'autre.

Pour la nouvelle version de son produit phare, Withings a aussi travaillé sur d'autres nouveautés, telles que l'arrivée d'un indicateur de Vitalité – qui calcule le niveau d'énergie des utilisateurs en fonction de leur VFC, de la qualité de leur sommeil ou encore de leur température corporelle –, mais également de meilleurs algorithmes pour la mesure du nombre de pas par jour ainsi que la précision de la reconnaissance d'activité sportive.

Comme pour le précédent modèle, la ScanWatch 2 est disponible en deux tailles : 42 mm et 38 mm. Elle est d'ailleurs disponible dès maintenant au prix de 350 euros, avec trois mois d'abonnement offerts au service Withings+ – le service de la marque qui permet de bénéficier d'un suivi plus complet et la possibilité de faire analyser certains résultats par un spécialiste de santé. Une fois l'offre terminée, l'abonnement Withings+ coûte 9,95 euros par mois, soit environ 100 euros par an. Un budget important qu'il faut prendre en compte avant l'achat de la montre.