Avec iOS 26.3, Apple ajoute un réglage pour empêcher votre opérateur de vous pister

Une nouvelle option de confidentialité apparaît dans la dernière dernière version d'iOS, pour limiter la précision de la géolocalisation. Mais pour rester invisible avec Apple, il faudra d'abord passer à la caisse !

Dans iOS 26.3, la toute nouvelle version du système pour iPhone, Apple ajoute un réglage original. Comme l'entreprise l'explique sur sa page de support, il vise à limiter la précision de la localisation transmise à l'opérateur téléphonique, en ramenant l'info à une zone plus large, de type quartier plutôt que rue et bâtiment. Sur le papier, c'est une bonne nouvelle pour la vie privée. Dans les faits, la question devient vite politique : jusqu'où un téléphone peut-il "cacher" sa position, dans un pays où les opérateurs ont aussi des obligations de conservation et de transmission aux autorités ?

Pour saisir la portée de ce changement, il faut comprendre que votre iPhone bavarde constamment avec les antennes-relais. Jusqu'ici, cette conversation technique livrait votre position avec une précision chirurgicale, bien au-delà des besoins réels du réseau. Une mine d'or de métadonnées que la loi française encadre désormais strictement, mais que la technique peinait à endiguer.

Géolocalisation par téléphone : une obligation en France

Le principe est simple, mais l'exécution, elle, est complexe. Avec iOS 26.3, une option "Limiter la précision de la localisation" fait son apparition dans les réglages cellulaires. Concrètement, au lieu de permettre à votre opérateur de vous situer au mètre près via une triangulation agressive des antennes, l'appareil ne renverra qu'une information vague, limitant la géolocalisation au quartier ou à la ville. Votre appel passera toujours, votre 5G continuera de charger vos vidéos, mais votre fournisseur d'accès perdra sa loupe pour ne garder que des jumelles floues.

Cependant, la douche froide arrive à la lecture de la fiche technique. Cette fonctionnalité ne repose pas uniquement sur du logiciel : elle exige le matériel propriétaire d'Apple. Seuls les appareils équipés des modems maison C1 et C1X sont éligibles, ce qui restreint la liste aux récents iPhone Air, iPhone 16e et aux iPad Pro M5. De plus, la balle est dans le camp des opérateurs. Pour l'heure, la liste des bons élèves est famélique : Boost Mobile aux États-Unis, EE et BT au Royaume-Uni. Aucune trace d'Orange, SFR, Bouygues ou Free pour le moment. Une absence qui, à la lumière du droit français, devient de plus en plus difficile à justifier.

Géolocalisation par téléphone : ce que la CNIL regarde vraiment chez les opérateurs

Ce mouvement d'Apple arrive à point nommé pour appuyer là où ça fait mal. En effet, l'article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques a été durci en juin 2025. Désormais, la section V impose aux opérateurs d'obtenir un consentement explicite pour exploiter vos données de localisation après la communication, sauf pour les besoins stricts de la facturation. Apple ne fait ici qu'offrir l'outil technique pour appliquer ce droit : séparer les "données de trafic" nécessaires à l'appel (qui restent autorisées) du surplus de précision souvent exploité à des fins commerciales.

La CNIL surveille ces pratiques comme le lait sur le feu. Si la directive européenne ePrivacy (article 9) exigeait déjà le consentement pour les services à valeur ajoutée, la réalité du terrain restait opaque. Les opérateurs, gros consommateurs de "Big Data", justifiaient cette collecte massive par l'optimisation réseau. Or, la fonction d'Apple prouve techniquement qu'on peut router un appel sans savoir si l'abonné est dans sa cuisine ou son salon. L'argument de la nécessité technique s'effondre.

Le refus d'implémenter cette option par les opérateurs français ne serait donc pas un problème d'infrastructure, mais l'aveu implicite d'un modèle économique dépendant de la revente de nos vies privées. En effet, ces données précises alimentent souvent des courtiers en données une fois "pseudonymisées". En bloquant la précision à la source (le modem), Apple assèche ce puits de pétrole numérique. La firme précise d'ailleurs que la limitation saute automatiquement en cas d'appel d'urgence, privant les opérateurs de leur dernier argument sécuritaire.