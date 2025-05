Paiements sur l'App Store : Apple ajoute une alerte pour faire peur

Apple ne digère toujours pas le DMA ! Pour forcer les développeurs à utiliser son système de paiement, l'App Store affiche un avertissement effrayant sur les fiches des applis suggérant qu'elles sont dangereuses.

Plusieurs utilisateurs européens de l'App Store – la boutique d'applications d'Apple – ont eu l'étrange surprise de découvrir, sur certaines fiches d'applis, le message suivant, accompagné d'un point d'exclamation dans un triangle rouge : "Cette app ne prend pas en charge le système de paiement privé et sécurisé de l'App Store. Elle utilise des achats externe". Autant dire que tout suggère que l'application est dangereuse, et nous déconseille sans vraiment le dire de ne pas l'installer. Pourtant, ce message a été repéré pour l'application hongroise Instacar, qui fournit des informations sur les voitures d'occasion. Il s'agit pourtant de la cinquième application la plus téléchargée de la catégorie Économie et entreprise en Hongrie, avec une note moyenne de 4,8 sur 5. En réalité, il s'agit ni plus ni moins qu'un moyen plus que douteux de la part d'Apple pour effrayer les utilisateurs qui seraient tentés de réaliser un achat en ligne plutôt que dans l'App Store.

App Store : une pratique douteuse pour garder ses commissions

Pour se conformer à la législation européenne, Apple a dû autoriser d'autres magasins d'applications et d'autres systèmes de paiement sur iOS – comme c'est le cas sur Android. Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient télécharger des applications et des jeux qu'en passant par l'App Store. Un moyen pour l'entreprise d'imposer de nombreuses règles et de toucher des commissions pouvant aller jusqu'à 30 % sur les biens et les services numériques. Mais, avec le nouveau règlement européen, les développeurs peuvent passer par un système de paiement alternatif afin d'échapper à la commission d'Apple. Ils peuvent par exemple passer par d'autres magasins d'applications concurrents à l'App Store ou rediriger les utilisateurs vers leur propre site Web pour finaliser un achat. Autant dire que c'est loin de plaire à la firme de Tim Cook !

C'est pour cette raison que, désormais, lorsqu'un utilisateur désire acheter quelque chose sur le Web depuis une application, il est bombardé d'écrans l'alertant sur les terribles dangers qu'il y a à utiliser une carte bancaire sur Internet. De même, les applications qui proposent des achats en ligne plutôt que dans l'App Store reçoivent sur leur fiche de l'App Store le fameux message inquiétant, suivi d'un lien vers une page de la boutique qui dégage Apple de toute responsabilité en cas d'achat en dehors de sa boutique d'applications.

"Vous devrez faire confiance au développeur, ainsi qu'à ses partenaires et prestataires de paiement, pour la gestion de vos informations selon leurs propres règles de confidentialité et de sécurité. Apple n'est pas responsable de la confidentialité ou de la sécurité des transactions effectuées avec ce développeur et ne peut pas vérifier les prix ou promotions proposés", peut-on ainsi lire. Voilà qui est anxiogène ! Un bon moyen de dissuader les utilisateurs de télécharger l'application en question, et donc de décourager les développeurs d'opter pour un système de paiement sur lequel Apple ne peut réclamer des commissions.

Mais avec ces avertissements invasifs, Apple risque d'être de nouveau critiquée par la Commission européenne. Celle-ci lui a d'ailleurs infligé une amende record de 500 millions d'euros en avril dernier pour avoir freiné volontairement l'adoption des magasins alternatifs et empêché les développeurs d'applications d'orienter les utilisateurs vers des offres moins chères en dehors de son App Store (voir notre article). L'entreprise à la pomme joue donc un jeu très dangereux...