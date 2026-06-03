Google met à jour Android : voici les nouvelles fonctions qui arrivent sur votre smartphone

Google a publié la mise à jour Android du mois de juin, avec de nouvelles fonctions de sécurité, une amélioration de l'interopérabilité de Quick Share avec AirDrop, une garde-robe numérique et une touche d'IA.

Dans un billet de blog, Google annonce le déploiement de son Android Drop de juin 2026, une mise à jour qui enrichit son système d'exploitation avec de nouvelles fonctions, dont certaines étaient très attendues. Au programme : une interopérabilité Quick Share/AirDrop enfin étendue à de nombreux appareils Android, Gemini qui arrive dans Play Books, l'ajout de nouveaux outils de sécurité pour les enfants, les adolescents et sur Google Téléphone, l'arrivée d'une "garde-robe numérique" et l'amélioration de la fonction "Entourer pour chercher".

Mise à jour : plus de sécurité et une meilleure interopérabilité

L'une des principales nouveautés concerne la lutte contre les arnaques téléphoniques. L'application Téléphone de Google est désormais capable de détecter certaines tentatives d'usurpation d'identité, y compris avec du clonage de voix. Ainsi, lorsqu'un escroc cherche à se faire passer pour un contact enregistré dans le téléphone de l'utilisateur, Android peut désormais vérifier si l'appel provient réellement de l'appareil associé à ce contact (voir notre article). En cas de suspicion, un avertissement apparaît afin d'inciter l'utilisateur à raccrocher. Cette fonction vient renforcer les dispositifs de protection déjà mis en place contre les appels frauduleux. Elle commencera à être déployée au cours du mois de juin sur les smartphones Google Pixel, avant d'être étendue aux autres appareils Android tournant au minimum sous Android 12.

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La compatibilité de Quick Share avec le protocole de transfert de fichiers AirDrop d'Apple s'étend également à de nouveaux smartphones Android. En effet, Android adopte désormais un système plus universel permettant d'échanger des contenus plus facilement avec les utilisateurs d'iPhone. Cette amélioration vise à réduire les barrières entre les deux écosystèmes mobiles, un sujet sur lequel Google travaille depuis plusieurs années.

Elle a commencé à être déployée sur quelques appareils Pixel en fin d'année dernière, puis à certains mobiles Samsung ainsi qu'à quelques références premium chez Oppo et Vivo. Fin mai 2026, des smartphones des marques Honor et OnePlus ont pour la première fois pu en profiter (voir la liste des appareils compatibles). Et c'est désormais au tour de Xiaomi avec le 17T Pro dans un premier temps, puis d'autres appareils tournant sous HyperOS 3 par la suite.

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Enfin, Google ajoute de nouveaux outils de contrôle et de protection destinés aux enfants et aux adolescents au sein de l'application Sécurité personnelle. Les enfants de moins de 13 ans peuvent désormais y intégrer leurs informations médicales et leurs contacts d'urgence pour les afficher sur l'écran de verrouillage du smartphone, ainsi qu'activer la détection d'accident de voiture. Ils ont également accès aux fonctions de localisation telles que Safety Check et au partage en temps réel avec des contacts d'urgence. Des mesures qui s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à renforcer la sécurité numérique des familles sur Android.

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Mise à jour Android : de l'IA dans plusieurs applications

Bien sûr, Google n'a pas pu s'empêcher de rajouter une dose d'intelligence artificielle à sa mise à jour. Le géant du numérique a ainsi amélioré son outil de recherche contextuelle "Entourer pour chercher" (Circle to Search) qui, comme son nom l'indique, permet d'entourer une zone de l'écran afin de lancer une recherche Google la concernant. C'est un moyen rapide et pratique d'effectuer une recherche en prenant en compte tout ce qui est présent sur l'écran, ce qui la rend plus pertinente.

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Désormais, lorsqu'un utilisateur repère une tenue vestimentaire qui l'intéresse dans une image, une vidéo ou sur les réseaux sociaux, il peut savoir où trouver l'ensemble des éléments qui la composent. L'outil est capable de reconnaître différents vêtements ou accessoires et de proposer des résultats pour chacun d'entre eux, sans qu'il soit nécessaire de quitter l'application utilisée. Cette amélioration est disponible sur tous les appareils tournant sous Android 14 et plus et ayant la fonction.

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L'application Google Photos reçoit, de son côté, une fonction baptisée "Garde-robe numérique". Elle permet d'organiser et d'exploiter les photos de vêtements enregistrées dans la galerie, qu'il s'agisse d'images personnelles ou enregistrées depuis le Web, afin de préparer plus facilement des tenues. Elle peut reconnaître les vêtements présents dans les images, les classer et permettre à l'utilisateur de les retrouver facilement, voire de tester virtuellement des associations ou des essayages (voir notre article). Attention toutefois, elle ne sera, dans un premier temps, proposée qu'aux utilisateurs résidant aux États-Unis, en Inde et au Brésil.

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Enfin, l'intelligence artificielle fait son apparition dans Google Play Livres. Les lecteurs peuvent désormais profiter d'une fonction de rattrapage qui permet d'obtenir un résumé de ce qu'ils ont lu précédemment, par exemple s'ils reprennent une lecture après plusieurs jours d'arrêt. Il est même possible de surligner certains passages pour poser des questions sur le contexte, les thèmes ou encore les personnages. De quoi rendre les ouvrages plus accessibles, notamment lorsqu'ils abordent des sujets complexes. Ces fonctions ne seront toutefois disponibles que, dans un premier temps, pour une sélection de titres en anglais.