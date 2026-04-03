Apple renforce la sécurité de l'AirTag 2 avec une nouvelle mise à jour

Apple déploie une nouvelle mise à jour pour l'AirTag 2 qui vient notamment renforcer la puissance de la sonnerie permettant de détecter les balises utilisées à des fins d'espionnage. Voici ce qu'il faut savoir pour en profiter.

Quelques semaines après sa discrète sortie, l'AirTag 2 a droit à sa première mise à jour, faisant passer son firmware de la version 3.0.41 à la 3.0.45. Celle-ci permet notamment d'"améliorer le son de détection d'un suivi indésirable afin de localiser plus facilement un AirTag inconnu pendant la recherche de précision", si l'on en croit les dires d'Apple. Une façon de lutter plus efficacement contre les utilisations illicites de ses balises, notamment pour suivre les gens à leur insu.

AirTag 2 : une sonnerie plus puissante pour détecter les balises indésirables

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, rappelons que l'AirTag repose sur un principe simple mais puissant : grâce à son module électronique et au réseau Localiser, constitué de millions d'appareils Apple, ce petit galet rond peut envoyer anonymement la position de l'objet auquel il est attaché à son propriétaire. Mais si cela est très pratique pour retrouver ses affaires en cas de perte ou de vol, certaines personnes l'utilisent à des fins d'espionnage. Il suffit en effet d'en glisser discrètement un dans un bagage ou sous un véhicule pour suivre quelqu'un à la trace, à son insu. Et ainsi savoir en permanence où il se trouve, en le localisant sur un smartphone en temps réel.

© Apple

Bien sûr, Apple a rapidement introduit des mesures de protection lorsque ces cas ont commencé à se généraliser, notamment via la fonction "Localisation précise" qui aide à localiser un AirTag inconnu se déplaçant avec la personne. Mais l'entreprise à la pomme a tout de même décidé d'offrir une mise à jour bienvenue à ses AirTag 2, qui disposent de haut-parleurs plus puissants, pour améliorer ses mesures de sécurité. Le patch vient également corriger des bugs et améliorer des éléments, sans que l'on ait plus de précisions.

Normalement, cette mise à jour s'installe automatiquement en arrière-plan, sans que l'on puisse la lancer manuellement. Pour savoir si votre appareil tourne sous la dernière version du firmware, ouvrez l'application "Localiser" sur votre iPhone, puis allez dans l'onglet "Objets". Sélectionnez alors votre AirTag, puis touchez son nom afin d'afficher la version ainsi que le numéro de série de l'accessoire. C'est également à partir de cette application que votre appareil vous avertira s'il détecte un tracker qui vous suit.