Peur des ondes ? Vous pouvez faire mesurer gratuitement votre niveau d'exposition

Les ondes radio vous inquiètent ? Vous pouvez faire évaluer gratuitement votre niveau d'exposition aux champs électromagnétiques produits par les antennes de téléphonie mobile grâce à cette simple demande.

Smartphones, tablettes, ordinateurs, box Internet, objets connectés : entre le Wi-Fi et les réseaux de téléphonie mobile, les ondes qui transportent nos données numériques sont devenues omniprésentes. Sans parler des ondes plus anciennes utilisées pour la radio et la télévision. Cette exposition permanente aux champs électromagnétiques suscite de nombreuses questions, notamment quant à leurs éventuels effets sur la santé, en particulier chez les personnes se déclarant électrosensibles. Car s'il n'y a pas encore de lien clairement établi entre l'exposition aux ondes radio et le développement de cancers, l'option n'est pas totalement exclue pour autant.

Aussi, en France, le cadre réglementaire est relativement strict. L'Agence nationale des fréquences (ANFR) veille au respect des seuils d'exposition du public, bien en dessous des seuils reconnus comme potentiellement dangereux sur le plan thermique, en pilotant le dispositif national de surveillance de ces champs. Ce que peu de gens savent, en revanche, c'est que, en cas de doute ou simplement à titre informatif, tout particulier, vivant en milieu urbain ou rural, peut demander une évaluation gratuite de l'exposition de son domicile.

Pour rappel, les valeurs limites d'émission des antennes-relais sont comprises, pour la téléphonie mobile, entre 36 et 61 volts par mètre (V/m), selon les bandes de fréquences utilisées (3G, 4G, 5G…). En cas de dépassement mesuré, l'ANFR ordonne l'arrêt immédiat de tous les émetteurs en cause. L'organisme a également fixé un seuil d'attention au-dessus duquel il faut obligatoirement étudier la possibilité de réduire l'exposition. Depuis 2017, il est de 6 V/m au niveau national. En cas de dépassement, l'ANFR doit alors ouvrir un dossier et demander aux opérateurs de réviser leurs émissions, tout en veillant à ce que cela ne nuise pas à la qualité du réseau – mais aucune sanction n'est prévue s'ils ne le font pas, tant qu'ils restent dans les valeurs réglementaires d'exposition.

Pour effectuer une demande de mesure d'exposition, il suffit de remplir et de signer le formulaire de demande (Cerfa n° 15003*02) disponible dans les mairies ou à télécharger sur service-public.gouv.fr ou sur le site mesures.anfr.fr. Après l'avoir fait signer par un organisme habilité (collectivité territoriale, association agréée…), il ne reste plus qu'à l'envoyer à : ANFR Dispositif Mesure, 78, avenue du Général-de-Gaulle, 94704 Maisons-Alfort Cedex.

Un technicien mandaté par un laboratoire agréé se rend alors sur place pour évaluer l'exposition globale aux radiofréquences, qu'elles proviennent de sources intérieures comme les lampes fluocompactes, la box Wi-Fi, les plaques à induction, les téléphones mobiles ou le compteur Linky, ou de sources extérieures telles que les antennes-relais, les radars et les émetteurs radio ou télévision.

Les relevés sont effectués à différentes hauteurs et en plusieurs points du logement, sélectionnés si besoin par le demandeur. Ils permettent d'identifier la part respective de chaque émetteur, la téléphonie mobile représentant le plus souvent la contribution principale. Les résultats sont ensuite communiqués à l'occupant et, parallèlement, mis en ligne de manière anonyme sur Cartoradio.fr, la plateforme publique de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) dédiée au recensement des antennes et des niveaux d'exposition.

Sinon, il existe un simulateur de l'exposition aux ondes électromagnétiques produites par les antennes de téléphonie mobile, toutes technologies confondues (2G, 3G, 4G et 5G). Il permet de visualiser avec précision les niveaux d'exposition à l'extérieur des bâtiments sur l'ensemble du territoire, notamment en effectuant une recherche par commune ou adresse spécifique (voir notre article). Il est accessible gratuitement sur la plateforme Cartoradio.fr et sur l'application mobile OpenBarres.