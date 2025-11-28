Cette mise à jour améliore le Bluetooth des smartphones Xiaomi (et c'est gratuit)

Le constructeur chinois diffuse une mise à jour qui modifie en profondeur le Bluetooth sur de nombreux téléphones. Elle promet de réelles améliorations avec les écouteurs, les montres connectées et les autres appareils sans fil.

Depuis quelques jours, certains smartphones Xiaomi bénéficient d'une mise à jour dédiée au module Bluetooth, visant à réduire la consommation d'énergie et à fluidifier les connexions. Selon le fabricant, la puce sans fil est désormais mieux gérée, ce qui allège la sollicitation du processeur et préserve davantage la batterie lorsque des accessoires sont connectés. Ceux qui restent souvent en liaison Bluetooth avec des appareils sans fil (casque audio et écouteurs, montre, enceinte, etc.) devraient constater une nette amélioration de l'autonomie.

Simultanément, cette mise à jour étend la compatibilité aux accessoires tiers. Un smartphone Xiaomi mettra plus facilement en relation des écouteurs ou autres appareils externes, y compris d'autres marques, ce qui réduit les risques d'échecs lors de l'appairage.

Mieux encore, de nouveaux algorithmes corrigent les micro-coupures durant la lecture audio ou vidéo, et stabilisent la connexion dans les environnements saturés. Résultat : une liaison plus continue et moins de frustrations lorsqu'on passe d'un endroit à un autre. L'appairage devrait également être plus rapide, avec un processus simplifié et un risque réduit de pertes de synchronisation entre le téléphone et l'accessoire.

La mise à jour est déployée mondialement dès à pésent, mais de manière progressive. Elle concerne les appareils compatibles avec les environnements logiciels maison du constructeur (notamment ceux sous les versions récentes du système). Tous ne la recevront pas en même temps : il est possible que certains la voient apparaître très bientôt, tandis que d'autres attendront encore quelques semaines.

Pour vérifier si votre téléphone est éligible et installer le correctif, il suffit d'ouvrir l'application Paramètres, de se rendre dans la section Bluetooth, puis de chercher une option de mise à jour du Bluetooth ou des services Bluetooth. Si un correctif est disponible, téléchargez-le, puis redémarrez l'appareil si cela est demandé. Dans la majorité des cas, l'installation se fait rapidement.

Certains modèles récents du constructeur adoptent d'ores et déjà la version 6.0 de Bluetooth, qui améliore la latence audio et la précision de la géolocalisation entre appareils, tout en optimisant le débit de données –○ un bon point pour l'avenir.

Ce déploiement confirme que l'entreprise cherche à maintenir ses produits à jour, non seulement pour le système d'exploitation, mais aussi sur les composants essentiels comme le Bluetooth.