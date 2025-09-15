Back Market ouvre des magasins physiques et lance un service de réparation

Back Market voit grand ! La plateforme spécialisée dans le reconditionné s'apprête à ouvrir ses premiers magasins physiques en France et aux États-Unis. En parallèle, elle lance son propre service de réparation.

Au fil des années, Back Market a démontré que le reconditionné pouvait être synonyme de qualité et de fiabilité. Avec plus de 17 millions de clients dans quelque 17 pays, et un taux de retour inférieur à 4 %, la plateforme a réussi à s'imposer comme une véritable alternative écologique sur le marché des smartphones. Et elle ne compte pas s'arrêter là ! Thibaud Hug de Larauze, Quentin Le Brouster et Vianney Vaute, les trois cofondateurs de l'entreprise, ont annoncé à La Tribune Dimanche qu'ils s'apprêtent à ouvrir les premiers magasins physiques en France et aux États-Unis. En parallèle, ils ouvrent également un service de réparation dans plusieurs pays européens.

Back Market : à la conquête de nouveaux marchés

Dans les prochaines semaines, Back Market va ouvrir son premier magasin physique aux États-Unis. Une initiative qui part d'un constat : 70 % des clients d'Outre-Atlantique achètent hors-ligne. En effet, même si le e-commerce progresse, la grande majorité des consommateurs préfèrent se rendre en magasin lorsqu'il s'agit d'acheter des produits technologiques. Back Market a donc décidé d'adapter son modèle économique aux spécificités locales du marché. Sans compter qu'avec la politique douanière de Donald Trump, les prix des appareils neufs devraient flamber : de quoi motiver les usagers américains à se tourner davantage vers le reconditionné ?

En parallèle, la France doit accueillir 500 points de vente au sein des "boutiques d'un partenaire de distribution" d'ici la fin de l'année. Une façon de contrer les enseignes traditionnelles de distribution spécialisée, qui grignote des parts du marché.

Mais Back Market étend aussi son offre, avec le lancement d'un service de réparation en Allemagne, en Espagne et en France, accessible dès ce lundi 15 septembre. Y sont réparés les smartphones, les tablettes ou encore les consoles et les appareils photo. L'offre est proposée "soit de manière ponctuelle, soit bientôt via un modèle d'abonnement mensuel (6,99 euros/mois pour des réparations illimitées)", a précisé l'entreprise. Selon le PDG de l'entreprise, Thibaud Hug de Larauze, la réparation n'est pas beaucoup sollicitée "parce qu'on vous demande de vous débrouiller pour trouver une échoppe de confiance". Plein d'ambitions, il envisage même, par la suite, la création d'un service de collecte à domicile pour éviter l'expédition postale des appareils défaillants.