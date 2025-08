Faire réparer un iPhone, un iPad ou un Mac dans un Apple Store va coûter moins cher

Bonne nouvelle, vous pouvez enfin profiter du bonus réparation dans les Apple Store. Une remise immédiate de 15 à 50 euros sera automatiquement appliquée sur la facture finale si vous y faites réparer un iPhone, un iPad ou un Mac.

Avec Apple et la réparabilité, c'est une histoire pour le moins compliquée ! Longtemps critiquée pour l'irréparabilité de ses produits – qui ne sont pourtant pas donnés – ainsi que pour la difficulté de trouver un réparateur agréé et des pièces de rechange abordables, la firme s'efforce de montrer patte blanche en faisant des efforts. Et justement, bonne nouvelle pour les clients de l'entreprise à la pomme ayant un produit cassé : faire réparer un iPhone, un iPad ou un Mac dans un Apple Store va leur coûter moins cher s'ils passent par un Apple Store !

En effet, les boutiques françaises de la firme de Tim Cook ont enfin obtenu leur label QualiRépar, ce qui signifie qu'elles peuvent maintenant proposer le bonus réparation. Pour rappel, cette prime, mise en place en 2022 dans le cadre de la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), a pour but d'inciter les consommateurs à faire réparer leurs appareils électriques ou électroniques en panne plutôt qu'à en acheter de nouveaux pour les remplacer, comme c'est trop souvent le cas (voir notre article). Et le label QualiRépar est obligatoire pour pouvoir le proposer.

Label QualiRépar : les boutiques françaises d'Apple enfin agréées

L'avantage pour les consommateurs, c'est qu'il n'auront plus besoin de chercher un réparateur tiers, pas toujours agréé par Apple, pour pouvoir toucher cette aide financière. Pour en profiter, il suffit de prendre rendez-vous au Genius Bar d'une boutique ou de se rendre directement dans un Apple Store. L'appareil est diagnostiqué sur place, et le bonus appliqué lors du règlement si les conditions sont remplies. Aucune démarche n'est nécessaire, c'est Apple qui se charge de tout. L'entreprise appliquera une remise immédiate en magasin sur les réparations au moment du paiement.

En parlant de remise, celle-ci sera de 25 € pour un iPhone ou un iPad, et jusqu'à 50 € pour un Mac – l'Apple Watch n'est en revanche pas concernée. Attention toutefois, il y a quelques conditions à respecter pour en profiter. Tout d'abord, ce n'est qu'une fois l'appareil diagnostiqué que la firme à la pomme pourra indiquer si la réparation nécessaire est éligible au bonus réparation. Pour cela, l'appareil doit être hors garantie et non couverts par une assurance. Les réparations concernent le remplacement de la batterie, de l'écran, d'un haut-parleur ou d'une caméra. Attention, il faut aussi que le devis atteigne un montant minimal : pour un ordinateur, la réparation doit coûter au minimum 150 €, et 15 € seulement pour un smartphone.

L'initiative représente "une avancée majeure pour rendre la réparation encore plus accessible à tous. C'est un signal fort envoyé par un acteur mondial en faveur d'une économie plus circulaire, où prolonger la durée de vie d'un produit devient un réflexe pour le consommateur", se réjouit René-Louis Perrier, le président d'Ecologic, un des éco-organismes agréés par l'Etat pour la collecte et le traitement de déchets issus des univers de l'électroménager, de l'électronique ou encore du numérique. Notre porte-monnaie peut dire merci !