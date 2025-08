FreeWiFi : clap de fin pour l'historique service de Wi-Fi public gratuit

L'un des services les plus emblématiques de Free va s'arrêter à partir du 1er octobre 2025. Il s'agit de son réseau public FreeWifi, devenu aujourd'hui obsolète avec le déploiement de la 4G et la 5G sur une grande majorité du territoire.

C'est une page qui se tourne pour les abonnés Free ! Dans un mail envoyé avec les factures Free Mobile, dans un discret petit encart bleu qui pourrait facilement passer inaperçu, l'opérateur prévient que son service FreeWifi ainsi que sa version sécurisée FreeWifi_Secure, intégrés aux forfaits mobiles, prendront définitivement fin compter du 1er octobre 2025. Une décision qui acte le passage définitif vers la 4G et la 5G.

FreeWiFi : un service devenu aujourd'hui obsolète

Au milieu des années 2000, les appareils mobiles compatibles avec l'Internet sans-fil se sont multipliés, mais l'accès aux réseaux 3G puis 4G restait encore coûteux à utiliser. C'est dans ce contexte que Free a lancé, en 2009, une initiative simple : mutualiser les connexions ADSL et fibre de ses abonnés pour créer un vaste réseau Wi-Fi communautaire. Chaque Freebox partageait une partie de sa bande passante, permettant aux autres abonnés de se connecter gratuitement. C'est le fameux FreeWifi. Il a également déployé en parallèle l e réseau FreeWifi_Secure, qui offrait une connexion automatique et chiffrée aux clients Free Mobile, grâce à l'authentification via leur carte SIM — sans avoir besoin de saisir d'identifiant.

Mais "face à l'évolution des usages numériques et de nos infrastructures, le service FreeWifi est devenu obsolète", indique l'opérateur. En effet, les fournisseurs d'accès à Internet couvrent aujourd'hui une grande partie du territoire, et la majorité des abonnés disposent d'une bonne connectivité 4G et 5G, avec des enveloppes data de plus en plus généreuses à des prix toujours plus attractifs. De ce fait, le Wi-Fi communautaire est aujourd'hui très peu utilisé, ce qui pousse Free à débrancher son service. Notons que le FAI avait déjà mis fin, en 2021, à son service FreeWiFi pour les abonnés Freebox. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que ce soit également le cas pour les abonnés mobiles. De son côté, l'opérateur promet "une expérience Internet mobile plus rapide et plus fiable que jamais, partout en France".