Test Amazon eero Pro 7 : un kit Wi-Fi 7 Mesh efficace mais encore cher

Pour couvrir toute la maison d'un réseau sans fil performant dopé au Wi-Fi 7, Amazon propose son nouveau kit Mesh eero Pro 7. Un ensemble élégant, simple à utiliser et efficace, mais qui demeure cher pour des besoins classiques.

Confier la gestion de son réseau Wi-Fi à Amazon ? Et pourquoi pas. Après tout, voilà déjà 10 ans qu'une filiale du géant du commerce en ligne américain propose à son catalogue des routeurs sans fil baptisés eero. Ils côtoient dans les étals du marchand les liseuses Kindle, les clés HDMI Fire Stick ou encore les enceintes connectées Alexa. Amazon n'est donc pas un débutant sur le terrain de la tech.

La dernière mouture de son routeur eero se décline en trois versions. L'eero Max 7, sorti il y a plus d'un an, reste le plus onéreuse (1999 euros pour trois modules) mais présente une fiche technique très solide avec des ports Ethernet 10 Gbit/s et une connexion Wi-Fi 7 tri-bande (2,4, 5 et 6 GHz). Elle s'adresse avant tout à ceux qui sont équipés d'une connexion fibre très performante et qui souhaitent profiter d'excellents débits une fois leurs appareils connectés sans fil. Pour des budgets plus restreints, Amazon vient de décliner son routeur eero 7 en deux autres versions. D'un côté l'eero 7 (tout court), modèle bi-bande (2,4 et 5 GHz) et l'eero Pro 7, que nous testons ici. Ce routeur exploite trois bandes de fréquence (2,4, 5 et 6 GHz) et peut atteindre, selon la marque, un débit sans fil de 3,9 Gbit/s. Il embarque aussi des port Ethernet 5 Gbit/s. Pas mal. Il se destine aux appareils modernes (ordinateurs, smartphones, tablettes) compatibles Wi-Fi 7 et capables eux-aussi d'exploiter les trois bandes de fréquences.

Du côté des tarifs aussi, le géant américain se défend bien. L'eero 7 est facturé 199 euros pour un seul module et 399 euros pour le pack de 3. Pour de meilleurs performances, l'eero Pro 7 se négocie lui à 349 euros pour un appareil et 799 euros pour le pack de trois. Un tarif encore élevé, loin de satisfaire le plus grand nombre mais qui reste un poil en dessous de ce qui se pratique chez Netgear ou TP-Link. Un kit Wi-Fi qui s'adresse donc avant tout à ceux qui doivent couvrir une large surface tout en profitant d'un réseau sans fil stable et performant.

Amazon eero Pro 7 : l'avis de CCM Design assez compact et élégant

Simplicité d'installation

Bons débits Fonctions payantes sur abonnement

Couverture perfectible

Pas d'accès aux réglages depuis un ordinateur

Peu de fonctions pour utilisateurs avertis

Prix encore élevé

Design : des boîtiers discrets et élégants

Difficile exercice que celui de rendre agréable à l'œil un appareil aussi technophile qu'un routeur Wi-Fi. Et pourtant, Amazon s'en sort haut la main. L'eero Pro 7 se fond aisément sans le décor. Le boîtier adopte un petit gabarit qui se case facilement sur une étagère étroite. Son poids reste assez léger également.

Chaque boîtier du kit Wi-Fi Mesh est identique, y compris celui qui se raccorde à la box Internet. À l'arrière, on dispose de deux ports Ethernet de 5 Gbit/s, d'un bouton de réinitialisation et d'une prise USB-C qui permet de relier l'appareil au secteur avec l'adaptateur fourni.

Installation et réglages : smartphone ou tablette obligatoire

Tous les boîtiers du kit eero 7 Pro se ressemblent. Si bien que l'on ne sait pas trop comment s'y prendre à l'installation. Peu importe. Tous peuvent faire office de passerelle. On relie alors l'un des boîtiers à la box en Ethernet (aucune indication ne précise s'il faut privilégier l'un des deux ports présents), et on allume.

Seule l'application eero d'Amazon, disponible sur Android et iOS, permet de débuter la configuration. Après une inscription obligatoire avec un compte Amazon le déroulé de l'opération se révèle très simple. On est guidé pas à pas pour paramétrer le routeur et connecter ses satellites au bon moment. En tout, il ne nous aura fallu qu'une quinzaine de minutes pour mettre sur pied le nouveau réseau Wi-Fi 7. Nous avons pris soin au passage de lui donner le même nom et mot de passe que le réseau précédent. De cette manière, tous les appareils auparavant connectés le rejoignent automatiquement sans nécessiter de nouveaux réglages.

Une fois les appareils eero configurés, impossible en revanche d'y accéder à travers le navigateur Web d'un ordinateur. Une option généralement proposée avec tous les autres routeurs (TP-Link, Netgear, Huawei, etc.). Ici seule l'appli sur smartphone ou tablette permet d'en prendre le contrôle. Dommage.

Ergonomie : une interface légère et des options sur abonnement

Tout se pilote donc depuis l'appli eero pour smartphone. Son interface se montre vraiment simple à manipuler. Elle liste tout d'abord le routeur et les satellites en ligne. Un bon moyen de savoir si l'un d'entre eux n'a pas été débranché par inadvertance. Ensuite, elle présente la liste de tous les appareils connectés et en ligne au Wi-Fi ou en Ethernet ainsi que tous ceux qui se sont connectés au moins une fois au réseau (mais qui ne sont pas actifs à cet instant). Pratique pour surveiller que tous les appareils présents sont identifiés. Une option permet par ailleurs de recevoir une alerte sitôt qu'un nouveau périphérique se connecte à votre réseau.

Il est également possible de connaître les vitesses de téléchargement et de chargement les plus rapides relevées et d'accéder à un historique du volume de données reçues et envoyées.

Du côté des paramètres, c'est un peu léger. Les principales options sont là pour définir un réseau destiné aux invités, opérer un transfert de ports, changer les DNS ou encore activer ou non le multilien. Cette option autorise les appareils compatibles de se connecter à plusieurs bandes de fréquences simultanément pour optimiser les débits et réduire la latence. Elle est désactivée par défaut puisque nombre d'appareil sont incompatibles avec ce mode de fonctionnement (MLO). On note aussi au passage que l'eero sait gérer Thread, Matter et Zigbee, les protocoles permettant de simplifier l'installation et l'utilisation d'objets connectés (eh oui, Amazon n'oublie pas d'essayer de vendre des enceintes Alexa lorsque c'est possible). Les principales fonctions que l'on attend d'un routeur sont au rendez-vous mais concentrées dans l'appli. Un accès à travers le navigateur Web de l'ordinateur, comme il est proposé chez la concurrence, aurait été tout de même plus confortable.

Ce que l'on regrette vraiment en revanche, c'est de devoir repasser à la caisse pour profiter d'un contrôle parental, d'une sécurité contre les virus et les logiciels malveillants, d'un VPN ou encore du blocage des publicités. Autant d'options sur abonnement qui sont chacune facturée à partir de 10 €/mois pour un an. Après s'être délesté de 800 euros pour le kit, rajouter 40 euros mensuels pour profiter de ces quelques avantages supplémentaires, c'est trop.

Performances : une couverture à optimiser

Pour mesurer les performances de ce kit Wi-Fi 7 Mesh, nous avons installé le routeur près de la box Internet. Nous avons réparti les satellites dans deux chambres assez éloignées dans un appartement d'environ 75 m2 saturé par les réseaux Wi-Fi environnants. Nous nous sommes ensuite appuyés sur l'outil OpenSpeedTest pour mesurer les débits grâce à plusieurs smartphones compatibles Wi-Fi 7 (Smasung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 15, etc.). Nous avons également utilisé l'appli NetSpot pour Windows pour évaluer la couverture du réseau. À noter que pour ce dernier exercice, nous avons utilisé un PC Asus sous Windows 11 équipé d'une carte Wi-Fi 7 Intel BE200 (environ 30 euros), notre PC n'étant pas d'emblée compatible Wi-Fi 7.

Comme en témoigne la carte thermique ci-dessous, les zones où se trouvent le routeur et les satellites profitent d'un très bon signal. Comme avec le kit Orbi 770 de Netgear que nous avons testé il y a quelques semaines, nous avons rencontré quelques soucis de couverture dans la chambre parentale. Pire, le PC s'est déconnecté du réseau à de nombreuses reprises en ne le détectant tout simplement plus. Notre PC Asus (qui n'est pas d'origine compatible Wi-Fi 7 en est peut-être la cause avec des antennes non optimisées).

Dans le meilleur des cas, nous avons relevé un signal à -37 dBm et dans le pire, à -79 dBm. Pas très satisfaisant donc comparé à la proposition de Netgear. On note aussi que le PC a souvent eu du mal à accrocher la bande des 5 GHz. Le 2,4 GHz et le 6 GHz étant privilégiés la plupart du temps.

Du côté des débits, les performances se révèlent plutôt très correctes avec 1,7 Gbit/s descendant au maximum dans la pièce où se situe le routeur et 558 Mb/s dans la chambre parentale, l'espace le moins bien couvert par le réseau. Par comparaison, nous avions obtenu respectivement 1,3 Gbit/s et 841 Mb/s sur le même test avec l'Orbi 770 de Netgear. En débit ascendant, le kit présente des résultats tout à fait satisfaisants avec au mieux 1,08 Gbit/s et au pire, 223,7 Mb/s. Des chiffres qui confirment que, quelle que soit la pièce où l'on se trouve, il reste possible de travailler, jouer ou regarder une vidéo en streaming en 4K sans pépin.

Amazon eero Pro 7 : un kit Wi-Fi 7 efficace mais encore cher

Amazon eero Pro 7 (3 unités) Neuf à partir de 799,99 € Amazon 799,99 € Voir

Moins imposant et encombrant que la solution Orbi 770 de Netgear, et aussi un peu moins cher, l'eero Pro 7 d'Amazon propose des performances tout à fait acceptables. Les appareils se montrent très simples à installer et à piloter. Ils conviennent à tous ceux qui ne se sentent pas très à l'aise avec la mise en place et la maintenance d'un réseau filaire et sans fil. Les utilisateurs avertis se sentiront peut-être un peu plus frustrés de ne pas pouvoir accéder à des réglages plus poussés. Pour eux, il faudra se tourner vers des appareils issus de constructeurs comme Netgear ou TP-Link pour ne citer qu'eux. On regrette juste que tous les paramètres ne puissent s'opérer qu'à travers l'appli Android ou iOS.

Reste la question épineuse du prix. Est-ce vraiment nécessaire de débourser 800 euros pour profiter d'un réseau Wi-Fi 7 dans toute la maison ? Pas sûr si l'on dispose déjà d'un réseau Wi-Fi 6E ou même Wi-Fi 6 performant avec des répéteurs adaptés. À cela s'ajoutent aussi les nouvelles box des opérateurs. Bouygues vient d'équiper la sienne du Wi-Fi 7, Free dispose de la Freebox Ultra depuis un an (avec une version du Wi-Fi améliorée depuis peu), Orange est sur les rails et SFR… y réfléchit. Free propose aussi des répéteurs dont l'un est inclus gratuitement avec sa box.

En d'autres termes, pour un coût moindre il est aussi possible de profiter du Wi-Fi 7 dans la maison. Les débits et la couverture proposés ne conviendront cependant peut-être pas aux utilisateurs les plus exigeants qui souhaitent tirer le maximum de leur connexion fibre et de leurs appareils très récents qui supportent cette norme. Le Wi-Fi 7 reste encore un investissement dont le bénéfice est à envisager sur le long terme, même chez Amazon.