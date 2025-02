Test Netgear Orbi 770 : un réseau Wi-Fi 7 performant à un prix plus raisonnable

Du Wi-Fi 7 dans toute la maison : c'est ce que propose une nouvelle fois Netgear avec son kit Orbi 770. De quoi tirer le meilleur des PC, smartphones et tablettes récents… même si tout n'est pas encore parfait.

Le Wi-Fi 7 n'a pas fini de faire parler de lui. La norme monte à bord d'un nombre toujours plus croissant d'appareils. Si côté smartphones ce sont encore les modèles haut de gamme qui le privilégient, dans l'univers des PC portables, le Wi-Fi 7 tend à s'imposer sur les modèles récents.

Il faut dire que les fameux PC Copilot+ animés par des puces Intel Core Ultra de seconde génération (Lunar Lake) ou la série de processeurs Snapdragon X de Qualcomm l'intègrent d'emblée. Et pour tous ceux qui envisagent de renouveler leur matériel cette année, migrer vers un routeur Wi-Fi performant à la maison peut s'avérer avantageux. Une question à étudier notamment si l'on dispose d'une connexion fibre et d'un réseau Wi-Fi vieillissant procuré par la box ou un routeur un peu ancien (Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6). Pour ceux qui exploitent déjà un réseau sans fil Wi-Fi 6E à la maison, passer au Wi-Fi 7 se révèle toutefois moins pertinent. Le débit théorique proposé en Wi-Fi 6E affiche 9,6 Gbit/s ce qui est déjà très confortable et suffisant pour les plupart des usages actuels. Le Wi-Fi 7 peut atteindre quant à lui 46 Gbit/s théoriques. Il offre par ailleurs une meilleure couverture et une latence plus faible.

Pour augmenter encore la couverture du logement, on peut compter sur les systèmes Wi-Fi Mesh qui offrent un réseau Wi-Fi maillé. L'installation se compose d'un routeur à connecter à la box et d'un ou deux satellites à placer dans les pièces les moins bien servies par le réseau sans fil. C'est exactement la solution proposée par Netgear avec son Orbi 770 que nous testons ici. Disponible à partir de 699 euros (pour le routeur et un satellite), il affiche un tarif bien plus raisonnable que le Nighthawk RS700S qui nous avions testé il y a quelques mois (900 euros) ou encore le kit Mesh haut de gamme Orbi 970 facturé 1700 euros !

Cette solution n'est pas encore des plus abordables et représente plutôt un investissement pour l'avenir en promettant une couverture confortable et la possibilité de connecter un grand nombre d'appareils avec le meilleur débit possible. Pour le vérifier, nous avons installé l'Orbi 770 dans un appartement saturé par les réseaux sans fil alentours avec une box Internet autorisant un débit de 1 Gbit/s. Plusieurs smartphones Wi-Fi 7 (Samsung Galaxy S24 Ultra, S25 Ultra, OnePlus 13 et Oppo Find X8 Pro) ainsi qu'un PC Asus Vivobook S15 sous Lunar Lake nous ont permis d'effectuer nos mesures. Voici notre verdict après plusieurs semaines à profiter du Wi-Fi 7 à la sauce Netgear.

Netgear Orbi 770 : l'avis de CCM

Simple à installer

Débits très confortables Couverture Wi-Fi décevante

Absence de port USB

Fonctions payantes

Prix encore élevé

Netgear Orbi 770 : un design sobre et élégant

Les kit Orbi se destinent à un plus large public que les routeurs Nighthawk du constructeur. Ils arborent donc un design plus sobre, plus passe-partout et moins geek. L'Orbi 770 pourrait presque passer pour un objet de décoration avec sa robe blanche et sa forme de tour à la façade arrondie.

L'appareil reste assez imposant avec ses 25,1 cm de haut pour 13,4 cm de large et 10 cm de profondeur mais affiche un poids suffisamment léger (916 g) pour tenir sur une étagère légère.

À l'arrière du module routeur, on retrouve un port Ethernet WAN 2,5 Gbit/s pour la connexion à la box. Il est épaulé par trois ports Ethernet LAN 2,5 Gbit/s pour connecter vos autres appareils en filaire (TV, ordinateur fixe, console de jeu, etc.).

Pour les satellites, c'est service minimum avec deux ports Ethernet LAN 2,5 Gbit/s. Pas de port USB ni sur le routeur ni sur les satellites. Dommage puisqu'on ne pourra donc pas y relier une imprimante ou un disque externe.

Netgear Orbi 770 : une installation très simple

S'il y a bien un moment que l'on apprécie avec les matériels signés Netgear, c'est bien leur mise en route. Tout s'effectue depuis l'appli pour smartphones Android ou iOS. Pas besoin d'être un pro des réseaux. Après avoir branché le routeur à la box puis scanné le QR Code présent sur l'appareil, l'appli se charge de son installation. La seule chose que vous avez à faire est de choisir le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe associé. Si un réseau Wi-Fi était déjà disponible avant l'installation, nommez le nouveau réseau exactement de la même façon avec le même mot de passe. Cela vous évitera de reconfigurer tous les appareils devant rejoindre le nouveau réseau Wi-Fi.

Ensuite, il ne reste plus qu'à installer les satellites. Favorisez les pièces où, habituellement, le Wi-Fi a du mal à passer. Le routeur va alors communiquer avec eux en empruntant une connexion sans fil exclusive (ce que l'on appelle un Backhaul). Un bon moyen de ne pas grignoter la bande passante dédiée à tous les autres périphériques de la maison.

La configuration totale de l'installation (mise en route du routeur et synchronisation des satellites) peut demander une grosse quinzaine de minutes. Il faut se montrer patient d'autant qu'aucune jauge de progression ne s'affiche à l'écran du smartphone. Seules les Leds qui clignotent sur les boîtiers indiquent que la tâche est en cours.

Lorsque tout est prêt tous vos périphériques se connecteront automatiquement au nouveau réseau (si vous n'avez pas changer son nom et son mot de passe) et ce dans n'importe quelle pièce couverte et sans aucune manipulation. C'est le but du réseau Wi-Fi maillé.

Netgear Orbi 770 : des fonctions pratiques mais payantes

L'application de Netgear reste un régal à utiliser même pour ceux qui n'y connaissent rien. En un clin d'œil, il est possible d'obtenir la liste des appareils connectés au réseau (avec ou sans fil) et même de suspendre leur connexion, d'activer le réseau Wi-Fi invité (pour éviter d'avoir à partager les informations du réseau principal), d'effectuer des mesures de débits, etc. Deux autres options attirent l'œil : Security & Support et Control parental. La première permet d'activer une protection sur le réseau pour tous les appareils connectés en bloquant par exemple la connexion aux sites à risques. La seconde permet de filtrer finement les accès aux appareils utilisés par les enfants. Pratique, mais payant. Malgré le coût non négligeable de ce kit Wi-Fi Mesh, ces fonctions ne sont disponibles qu'à l'essai. Passé un mois il faudra payer un abonnement mensuel de 7,99 euros pour le contrôle parental et un abonnement annuel à 69 euros pour sécuriser le trafic. Dommage.

La gestion de l'Orbi 770 ne se limite pas qu'à l'application. Il est possible d'accéder à sa page de réglages à partir de n'importe quel navigateur Web. De là, on dispose de plus de latitude pour affiner les paramètres plus pointus comme le changement de canaux, la redirection de ports, le filtrage NAT, etc. Les utilisateurs expérimentés pourront régler leur réseau aux petits oignons avec une interface en français.

Netgear Orbi 770 : des débits performants mais pas partout

Nous avons donc installé l'Orbi 770 dans un appartement de 75 m2 avec une répartition des pièces assez classique. Le routeur est positionné dans le salon, près de la box Internet (SFR). Les deux satellites sont installés dans les chambres les plus éloignées. Avec cette configuration, l'Orbi 770 devrait assurer une bonne couverture de l'ensemble du logement. Il propose pour cela du Wi-Fi 7 tri-bande (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) et se montre capable de combiner les bandes 5 GHz et 6 GHz pour tirer profit du MLO (Multi-Link Operation). Cette fonction autorise les appareils Wi-Fi 7 compatibles (tous ne le sont pas) à exploiter les deux bandes de fréquences simultanément pour envoyer et recevoir des données. Le débit est donc amélioré et la latence réduite. Enfin, ce kit Orbi promet une vitesse théorique de 11 Gbit/s par borne et une couverture très large de 750 m2 soit dix fois notre surface. Alléchant. Mais la réalité est toute autre.

Comme en témoigne la carte thermique ci-dessus réalisé avec l'outil NetSpot, la couverture Wi-Fi se révèle confortable dans le salon où se situe le routeur, dans les deux chambres où sont placés les satellites ainsi que dans la cuisine séparée par une cloison en placo. Dans la chambre parentale en revanche, la couverture n'est pas optimale. Étrange puisqu'elle est située juste en face du routeur, simplement séparée par une fine plaque de contreplaqué. Le signal reçu demeure toutefois acceptable avec -65 dBm. Au plus fort, dans une pièce où se situe le routeur ou un satellite, le signal grimpe à – 28 dBm. Excellent. Nous n'avons par ailleurs pas constaté de décrochage. La connexion demeure très stable. Ouf.

Pour mesurer les débits, nous avons mené nos tests sur plusieurs périphériques avec OpenSpeedTest permettant d'évaluer la connexion sur un réseau local. Dans le salon, près du routeur, on obtient 1,32 Gbit/s en download et 1,37 Gbit/s en upload. Un débit supérieur à celui inclus dans notre forfait Fibre avec SFR sur le réseau local. Dans la pièce où siège le satellite le plus éloigné, les performances s'atténuent avec 841 Mbit/s en download et 795 Mbit/s en upload. On est loin des 11 Gbit/s théoriques. Néanmoins, cela reste confortable pour travailler sereinement avec un débit suffisant et une connexion stable. Y compris pour regarder des vidéos en streaming.

Netgear Orbi 770 : une solution Wi-Fi Mesh encore chère

Moins élitiste que la solution Orbi 970, le kit Orbi 770 permet de bénéficier à la maison d'un réseau Wi-Fi 7 stable aux débits plutôt satisfaisants. Il pourra convenir dans le cadre d'un renouvellement de matériel ancien s'il s'agit par exemple de remplacer un routeur Wi-Fi 5 ou 6 ou de donner un bon coup de frais au réseau Wi-Fi déployé par la box de l'opérateur.

Si l'on est également équipé à la maison de matériels récents compatibles avec le Wi-Fi 7 (PC, smartphone, tablette téléviseur ou encore casque de réalité virtuelle), passer à cette norme avec cette solution proposée par Netgear peut se montrer avantageux. La connexion reste vraiment stable et le nombre d'appareils que l'on peut déployer sur le réseau (une centaine) laisse de la marge.

En revanche, si l'on dispose déjà d'un routeur Wi-Fi 6E, le choix est moins tranché. Cette norme affiche des performances très satisfaisantes avec des débits assez solides. S'il s'agit d'étendre la couverture réseau, on pourra aussi se contenter d'ajouter un répéteur Wi-Fi 6E, beaucoup moins cher (environ 130 euros). Le Wi-Fi 7 est encore en phase de démocratisation. Ne reste plus à Netgear qu'à fournir encore un petit effort sur le prix pour le faire entrer plus facilement dans les foyers.