Air France offre du Wi-Fi gratuit à très haut débit dans ses avions

Ça y est, Air France commence à proposer gratuitement du Wi-Fi très haut débit à bord de ses avions. Une petite révolution rendue possible grâce aux satellites de Starlink et dont tous les passagers vont pouvoir profiter.

Jusqu'à présent, le Wi-Fi à bord n'était disponible gratuitement que pour envoyer et recevoir des messages. L'accès au Web, le streaming vidéo et la musique demandaient de payer un forfait additionnel qui coûtait, selon la formule (Pass Surf ou Pass Stream), entre 3 et 30 euros. Bref, mieux valait télécharger des contenus hors connexion avant de monter à bord ! Mais ça, c'était avant ! Dans un communiqué, la compagnie aérienne informe que son partenariat avec Starlink, noué l'année dernière, commence à être effectif, avec plusieurs avions d'ores et déjà équipés de la technologie, comme le rapporte 20 minutes. Au moment où nous écrivons ces lignes, deux Airbus 220 et deux Embraer 190 sont déjà opérationnels, et un Airbus A350 qui suivra la semaine prochaine. La compagnie aérienne s'attend à ce que 30 % de sa flotte puisse offrir ce service d'ici à la fin de l'année, puis la totalité d'ici fin 2026.

Wi-Fi chez Air France : un partenariat avec Starlink et ses satellites

Pour cette belle avancée, on peut remercier Starlink le service d'Internet par satellite de SpaceX – la société spatiale d'Elon Musk –, qui a ouvert une offre pour les avions. Avec un peu plus de 7 000 satellites en orbite basse autour de la Terre – et 12 000 à terme –, il offre une connexion Internet absolument partout, que l'on soit sur terre, en mer… ou en l'air. Aussi, les compagnies aériennes sont de plus en plus nombreuses à y souscrire afin d'offrir gratuitement l'accès à Internet à leurs passagers. Après la compagnie américaine United Airlines, cela a été au tour d'Air France et de ses 200 avions de nouer un partenariat avec l'entreprise en septembre 2024, afin de pouvoir profiter de son réseau de satellites. Ce service doit à terme être accessible en tout point du globe, même dans des endroits totalement isolés comme lors du survol d'un océan.

© Air France

Dans un communiqué, Air France annonçait ainsi que "la compagnie proposera progressivement dès 2025 une qualité de service de connectivité en très haut débit, pour une expérience 'comme à la maison'. Ce nouveau service totalement gratuit dans toutes les cabines de voyage sera accessible en se connectant à son compte Flying Blue. À terme, il sera disponible sur l'ensemble des avions de la compagnie en remplacement de l'offre actuelle."

Wi-Fi chez Air France : un service pour tous, mais à une condition

Tous les passagers, de la classe économique à la première classe, pourront donc bénéficier du Wi-Fi gratuitement, à la condition d'ouvrir un compte Flying Blue, le programme de fidélité de la compagnie aérienne qui permet notamment de cumuler des miles et des XP à échanger contre divers avantages. Pas de panique pour ceux qui n'en ont pas, il sera possible de le créer directement et gratuitement à bord en quelques clics.

Le service sera accessible depuis les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Chacun pourra connecter plusieurs appareils en même temps. De plus, la connexion devrait être rapide, car ce que proposera le réseau Starlink devrait être compris entre l'ADSL et la fibre, même si les compagnies aériennes ne communiquent pas encore sur le débit précis qu'elles pourront proposer dans leurs avions. Air France assure qu'il sera en tout cas possible de naviguer sur le Web et de regarder en streaming des films ou des séries en streaming. En attendant le déploiement total du service, Air France continuera de proposer son ancienne offre à bord des avions.