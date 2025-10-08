Voici les meilleures marques tech selon le baromètre de Fnac Darty

En se basant sur ses millions de clients, le groupe Fnac Darty a établi un classement des meilleures marques high tech par catégorie de produits. Un bon indicateur pour connaître les appareils les plus fiables et les plus durables.

L'achat de produits tech est un réel investissement, car ils sont loin d'être donnés, bien qu'indispensables au quotidien. Aussi, lors d'un achat, la durabilité et la réparabilité de l'appareil sont des critères importants à prendre en compte afin d'éviter la "tech poubelle", ce phénomène qui pousse à renouveler sans cesse son équipement, à cause d'une panne irréparable ou d'une obsolescence savamment programmée. Sans parler de l'impact sur l'environnement de cette pratique entretenue par certains constructeurs qui poussent clairement à la (sur)consommation !

Avec plus de 1 500 magasins dans le monde, le groupe Fnac Darty est devenu au fil des années un des visages majeurs de l'électronique et de l'électroménager pour les consommateurs. Tous les ans, il publie son "baromètre SAV", une plateforme qui classe et note les marques de diverses catégories, afin de les informer sur les pratiques des constructeurs et les orienter vers des achats plus responsables.

La huitième édition du baromètre a été publiée le 7 octobre 2025, en s'appuyant sur les retours de plus de 2,4 millions d'interventions de son Service après-vente (SAV) et ceux de plus de 13 000 clients entre février et mars 2025. Petite nouveauté : cette année, les raisons des pannes sont aussi publiées, grâce à une analyse des dossiers par une intelligence artificielle. Voici les bons et les mauvais élèves par catégorie de produits.

Baromètre SAV : quels sont les critères ?

Un produit durable donc, c'est un produit qui sert longtemps ! Pour réaliser ce classement, Fnac Darty s'est basé sur plusieurs critères :

La durabilité du produit, qui se base sur différents critères ;

Sa fiabilité, soit la capacité de l'appareil à fonctionner normalement sans tomber en panne ;

Sa réparabilité, soit sa capacité à être réparé grâce à sa facilité à être démonté, mais aussi grâce à la disponibilité des pièces détachées et à leur prix ;

Le nombre d'années pendant lesquelles les pièces de réparation sont disponibles ;

Le coût moyen des pièces de rechange par rapport au produit neuf.

D'autres informations sont également dévoilées pour chaque catégorie, comme le pourcentage d'achat suite à une panne, l'âge moyen des produits réparés, le pourcentage des interventions SAV sans pièces détachées, et les principaux symptômes des pannes. Pour chaque catégorie, il y a des sous-catégories : par exemple, celle du "Gros électroménager" sépare les climatiseurs, les congélateurs et les lave-linge, tout en séparant encore ces produits en plusieurs sections (lave-linge hublot, lave-linge ouverture dessus, lave-linge séchant…).

Baromètre SAV : zoom sur les smartphones les plus durables

Dans la catégorie des smartphones et des montres connectées, c'est Apple qui rafle la première place. Pour les smartphones, l'entreprise affiche un score de durabilité de 142/200 – un score toutefois en baisse de 4 % par rapport à l'année précédente –, ainsi qu'une excellente fiabilité, avec des pièces de rechange disponibles pendant sept ans et représentant 1 % du prix du produit. En revanche, au niveau de la réparabilité, le résultat n'est pas exceptionnel, avec une note de seulement 126. Honor et Samsung viennent compléter le podium, tandis que Google se contente de la sixième position. Doro et Logicom sont quant à eux bons derniers.

D'après les observations de Darty, les smartphones rencontrent le plus couramment des problèmes d'allumage, de charge, et des défauts d'affichage. De plus, il ressort que les téléphones pliables Samsung posent un sérieux problème de fiabilité. Les seuls modèles statistiquement analysables (les Galaxy Z Flip 5 et 6) tombent dix fois plus en panne que les smartphones classiques, principalement à cause de l'écran souple et de la charnière.

Baromètre des smartphones © Fnac Darty

Après, le groupe épingle Samsung en particulier, mais il est probable que ce problème concerne également les smartphones pliables des autres constructeurs. Simplement, les volumes de vente des autres marques (Huawei, Honor, Motorola) restent insuffisants en France pour produire des analyses justes d'un point de vue statistique. Cela explique toutefois pourquoi Samsung n'est qu'à la troisième place du podium pour la durabilité des smartphones.

Baromètre SAV : l'audio, l'éternel mauvais élève

Globalement, les smartphones ont un excellent score de durabilité (123/200) par rapport à d'autres produits. Et justement, les appareils audio font figure de mauvais élèves en la matière, avec un score global de seulement 75. Ce sont principalement les écouteurs sans fil avec et sans réduction de bruit qui posent problème, avec des scores de fiabilité et de réparabilité particulièrement bas, et des produits qui échouent au SAV en moins de trois ans – et pourtant, cela s'est amélioré par rapport à l'année dernière.

Les marques qui s'en tirent le mieux sont Apple, Samsung et Bose. Certaines catégories ont également de très mauvaises notes, comme les aspirateurs balai laveur et les aspirateurs robots, qui ont respectivement des scores de durabilité de 53 et 52 sur 200. Il y a donc pas mal de progrès à faire en la matière.

Au final, Apple est le constructeur qui s'en tire le mieux dans toutes ses catégories – smartphones, montres connectées, PC portables, écouteurs – et n'est devancé que par Samsung sur les tablettes. Rowenta est également très bien positionné dans électroménager, tandis que Sony se démarque sur les téléviseurs LED, OLED et les barres de son – en revanche, il fait moins bien sur la partie audio. Quant à Samsung, le groupe est systématiquement très bien placé, même s'il n'est pas toujours premier.

© Fnac Darty

Baromètre SAV : les limites de ce type de notation

Il ressort de ce baromètre qu'il y a eu des améliorations globales en termes de durabilité. Les smartphones ont pris 10 points en un an, les lave-linge 12 points… Cela laisse penser que l'indice de réparabilité et, dans certaines catégories de produits, de durabilité mis en place par le Gouvernement, qui oblige les marques à faire preuve de transparence, fonctionne.

Toutefois, les résultats de ce baromètre SAV sont à nuancer. Certains critères de l'indice de durabilité peuvent manquer sur certains produits, comme par exemple la durée du suivi des mises à jour pour les smartphones. De même, toujours dans certaines catégories (aspirateurs robot, lave-vaisselle, TV OLED), les produits avec la meilleure note sont ceux qui tombent le plus en panne, ce qui soulève quelques problèmes de cohérence.

Apple est le parfait exemple des points morts des critères de durabilité du baromètre. En effet, l'entreprise arrive en tête du podium en ce qui concerne les smartphones. Pourtant, elle est régulièrement accusée de ne rien faire pour faciliter la réparation de ses appareils et de "tricher" dans ce type de note (voir notre article). Par exemple, les notes de l'entreprise américaine attribuées par iFixit en termes de réparabilité vont de 4 à 7 selon les références – et encore, la marque est sauvée par l'accessibilité de sa documentation, qui fait grimper les notes.

De même, la difficulté de trouver un réparateur agréé est souvent pointé du doigt. Si on ne peut nier les efforts faits par la firme de Tim Cook en la matière ces dernières années, celle-ci est loin d'être le parfait élève décrit par le baromètre de Fnac Darty !