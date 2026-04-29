Sosh Boost Fibre : Internet à très haut débit et à prix réduit sans téléphonie

Pour concurrencer l'offre B&You Pure Fibre de Bouygues et la Freebox Pop S de Free, Sosh lance un nouvel abonnement à Internet, Boost Fibre, avec jusqu'à 8 Gbit/s de débit et une Livebox 7 SE pour 26,99 euros par mois. Une bonne affaire ?

Pendant longtemps cantonnée à des débits plus faibles afin de préserver l'attractivité des offres d'Orange, Sosh opère un virage stratégique pour se repositionner face à la concurrence. L'opérateur low-cost lance désormais deux offres distinctes : "La boîte Sosh Fibre" et une nouvelle formule baptisée "Sosh Boost Fibre". Cette dernière vient se positionner sur le secteur des offres fibre sans téléphonie fixe, ce qui lui permet de profiter de débits impressionnants pour un prix attractif. Mais que vaut-elle par rapport aux offres concurrentes, notamment la B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom et la Freebox Pop S de Free ?

Sosh Boost Fibre : des débits impressionnants sans TV

La nouvelle offre de Sosh reprend le concept lancé par Bouygues Telecom en 2024, à savoir proposer un accès à Internet via la fibre sans décodeur TV ni service de téléphonie, mais avec des débits très élevés – 8 Gbit/s en téléchargement et 2 Gbit/s en envoi au maximum –, le tout pour 26,99 € par mois, sans engagement. L'opérateur précise toutefois que de tels débits ne sont possibles qu'avec les logements éligibles à la technologie XGS-PON.

Pour prendre en charge de telles vitesses, les clients peuvent compter sur une nouvelle Livebox 7 SE avec Wi-Fi 7 – mais difficile pour l'instant de donner les réelles différences avec la Livebox 7 classique. Enfin, les frais de mise en service sont de 39 euros et les frais de résiliation sont de 60 euros. Orange peut toutefois rembourser jusqu'à 100 euros sur vos frais de résiliation en cas de portabilité.

Notons que Sosh propose toujours son ancienne offre à 24,99 euros par mois, avec un débit jusqu'à 2 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s en envoi, et une Livebox 6 avec Wi-Fi 6E. La télévision est incluse, mais seulement via une application, et les appels sont illimités vers les fixes de 100 destinations, dont la France métropolitaine et les DOM. Il est possible d'obtenir un décodeur TV UHD en option à 5 € par mois.

Sosh Boost Fibre : une offre un peu chère, mais compétitive

Alors, ce nouvel abonnement est-il intéressant comparé aux offres concurrentes ? Du côté de Bouygues Telecom, l'offre B&You Pure Fibre permet d'accéder, via la version "Plus", à des vitesses allant jusqu'à 8 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en envoi selon l'éligibilité de la ligne et le matériel utilisé, le tout pour 25,99 euros par mois. Cela se vaut donc.

Quant à Free, il propose une Freebox Pop S avec des débits allant jusqu'à 5 Gbit/s en téléchargement et 900 Mbit/s en envoi avec un répéteur Wi-Fi 7 fourni gratuitement sur demande, pour un total de 24,99 euros par mois sans engagement. C'est donc moins cher que l'offre de Sosh, au prix de débits plus faibles – mais encore largement suffisants, même pour une utilisation intensive. Enfin, SFR propose bien une offre à 23,99 euros via sa filiale RED by SFR, mais il faut se contenter de vitesses allant jusqu'à 2 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en envoi avec Wi-Fi 6 uniquement.

Fournisseur Offres Vitesse Prix Offre Fibre ProInternet 1 Gb/sFibre 21.60 €

43.19 € Voir Box RED FibreInternet, Appels vers mobile, Téléphone 1 Gb/sFibre 22.99 € Voir Box RED Wi-Fi 6Internet, Appels vers mobile, Téléphone 2 Gb/sFibre 23.99 € Voir Série Spéciale Freebox Pop SInternet, Téléphone 5 Gb/sFibre 24.99 € Voir La Boîte SoshInternet, Téléphone 2 Gb/sFibre 24.99 € Voir Bbox fin de sérieInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 24.99 €

29.99 € Voir B&YOU Pure fibreInternet 2 Gb/sFibre 24.99 € Voir Freebox Révolution LightInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 24.99 €

29.99 € Voir B&YOU Pure fibreInternet 2 Gb/sFibre 24.99 € Voir B&YOU Pure fibre PlusInternet 8 Gb/sFibre 25.99 € Voir Box RED + TVInternet, Appels vers mobile, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 25.99 € Voir Sosh Boost FibreInternet 8 Gb/sFibre 26.99 € Voir

En clair, il y désormais un large choix en France en matière d'offres de fibre "pure", sans service annexe. Chacun pourra donc choisir la formule la plus adaptée à ses besoins et à son budget, selon son opérateur favori, certains préférant le réseau d'Orange-Sosh, réputé plus fiable que d'autres, même si les abonnés des concurrents semblent globalement très satisfaits.