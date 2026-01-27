Bouygues Telecom revoit son offre B&You Pure Fibre en profondeur

Bouygues Telecom a décidé de modifier son offre Bbox Pure Fibre, sa populaire formule sans TV ni téléphonie. Dans un souci de clarification, il existe désormais deux déclinaisons, selon les besoins de l'utilisateur.

Décidément, Bouygues Telecom démarre l'année 2026 sur les chapeaux de roue ! Après avoir lancé l'Extra Bbox, la Bbox 5G Wi-Fi 7, une nouvelle box fibre Bbox Wi-Fi 7 et un nouveau décodeur TV avec de l'IA, l'opérateur a décidé de revoir en profondeur son offre B&YOU Pure Fibre. Aucun changement n'est à prévoir pour ceux qui sont déjà abonnés, mais les nouveaux arrivants auront un choix à faire.

B&You Pure Fibre : une offre restructurée en deux niveaux

Pour rappel, B&You Pure Fibre est une formule d'Internet "pur", sans TV ni téléphonie, mais avec une fibre ultra-rapide proposée à un tarif très attractif – 24,99 € par mois. Une fonction gratuite dite "Débit +" permet même d'accéder à des vitesses jusqu'à 8 Gb/s selon l'éligibilité de la ligne et le matériel utilisé. Bref, c'est une offre idéale pour tous ceux qui n'ont besoin que d'Internet, sans payer des services qui leur sont inutiles, surtout s'ils sont abonnés à des plateformes de streaming comme Netflix. Autant dire qu'elle a rapidement rencontré un fort succès.

Mais Bouygues Telecom a décidé de scinder cette offre unique en deux versions distinctes, afin de clarifier ce qui, jusqu'à présent, était géré via l'option "Débit+", peu visible dans le processus de souscription. Désormais, les futurs abonnés vont avoir le choix entre deux formules bien identifiables selon leurs besoins en débit et leur configuration d'équipements.

Dans la première version, nommée simplement B&You Pure Fibre, la connexion est proposée avec un débit descendant jusqu'à 2 Gb/s et un débit montant jusqu'à 900 Mb/s. Cette formule inclut une nouvelle Bbox Wi-Fi 7 bi-bande – qui vient tout juste d'être lancée – et les frais de mise en service sont remboursés. L'autre version porte le nom de B&You Pure Fibre Plus et s'adresse à ceux qui souhaitent exploiter la pleine puissance de la technologie fibre XGS-PON, avec des vitesses beaucoup plus élevées, allant jusqu'à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi. Cette formule s'appuie sur l'ancienne Bbox Wi-Fi 7 désormais rebaptisée Bbox Wi-Fi 7 XT tri-bande, qui est donc plus ancienne mais plus puissante. En revanche, les frais de mise en service sont de 48 €, ce qui constitue un surcoût initial pour les utilisateurs désireux de profiter du débit maximal. Dans les deux cas, les utilisateurs doivent s'acquitter de 24,99 € par mois.

Pour le moment, Bouygues Telecom semble miser sur la clarté de ses services plutôt que sur une segmentation tarifaire agressive. Cela dit, il est tout à fait possible que cette restructuration vienne préparer le terrain à une éventuelle augmentation de prix de l'offre Plus à l'avenir.