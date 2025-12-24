Orange fait un cadeau surprise aux anciennes Livebox

Orange déploie une mise à jour logicielle sur ses anciennes Livebox 4 et 5 afin de les doter du mode économie d'énergie intelligente. Les clients vont pouvoir gérer dynamiquement la bande des 5 GHz selon leurs besoins.

Longtemps négligée, la consommation électrique des appareils que nous utilisons tous les jours est devenue une préoccupation majeure, pour des questions à la fois écologiques et économiques. Cela tombe bien, Orange a commencé à déployer une mise à jour logicielle importante pour ses anciennes box Internet, les Livebox 4 et Livebox 5 – qui sont des modèles encore très répandus chez ses clients fixe et Sosh –, selon les informations de MacGeneration. Elle apporte des fonctions qui étaient auparavant réservées à la Livebox 7, sortie cette année. C'est notamment le cas de la fonction d'économie d'énergie qui permet, comme son nom l'indique, de réduire sa consommation énergétique lorsque l'on n'en a pas besoin.

Livebox 4 et 5 : une économie réalisée sur l'ensemble du parc d'Orange

Désormais, les Livebox 4 et 5 vont pouvoir gérer de manière dynamique la bande de fréquence 5 GHz. Normalement, une box Wi-Fi émet simultanément sur plusieurs bandes de fréquence (2,4 GHz ou 5 GHz), même lorsque ce n'est pas nécessaire. Grâce au nouveau système de "Wi-Fi Intelligent", les anciennes Livebox peuvent désormais désactiver automatiquement la bande des 5 GHz quand aucun appareil ne l'utilise, puis la réactiver dès qu'un besoin de débit plus élevé se fait sentir.

Livebox 5 © Orange

Cette fonction doit permettre de consommer entre 25 et 30 % d'électricité en moins, selon l'opérateur. Une économie qui, si elle ne pèse pas lourd sur la facture du consommateur – une box Internet ne consomme pas énormément –, se révèle significative si on cumule les millions de foyers qu'Orange équipe. Au total, il estime pouvoir économiser 1 500 tonnes d'équivalent CO2 par an, ce qui correspond à environ la consommation annuelle de 150 Français.

Cette mise à jour est déployée de manière progressive et transparente auprès des abonnés. 50 % du parc de box concernées est déjà opérationnel. Pour être concerné, il faut que la Livebox dispose d'un firmware récent correspondant à la série G06.R05.C03_16 et que l'option de mode économie d'énergie Wi-Fi soit activée. Attention, pour ceux qui utilisent un répéteur Wi-Fi ou un ancien décodeur TV connecté en sans-fil, l'option restera désactivée pour éviter les coupures de service, car ces appareils dépendent souvent du 5 GHz pour fonctionner correctement. Quant à ceux qui souhaitent garder la bande 5 GHz activée en permanence, ils peuvent le faire via l'interface d'administration de leur Livebox, accessible depuis un navigateur ou l'application mobile d'Orange.