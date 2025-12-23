Vite, il ne reste que quelques jours avant que le prix de l'offre B&YOU Pure Fibre n'augmente

L'une des offres les plus intéressantes du moment, la B&You Pure Fibre, va évoluer en 2026. Actuellement commercialisée à 23,99 euros par mois, elle va subir une augmentation dès le 5 janvier.

Lors de son lancement il y a un peu plus d'un an, l'offre Pure Fibre de B&You a fait sensation. Son concept est simple, mais diablement efficace : proposer un accès à Internet via la fibre sans décodeur TV ni service de téléphonie, le tout avec des débits hallucinants – 8 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en envoi – et pour 23,99 € par mois sans engagement seulement (voir notre article). Il s'agit là d'un prix défiant toute concurrence pour avoir une connexion Internet aussi rapide. Et les abonnements sans TV des autres opérateurs ne sont pas aussi performants au niveau du débit. Mais cet excellent rapport qualité-prix va bientôt toucher à sa fin.

B&YOU Pure Fibre : une offre plus chère qui reste compétitive

En effet, lorsque l'on se rend sur le site de Bouygues Telecom, un message indiquant "Derniers jours pour profiter de B&You Pure Fibre à ce prix" apparaît, pressant les potentiels intéressés à souscrire au plus vite. Un peu plus loin, l'opérateur indique que son offre passera à 24,99 € à partir du 5 janvier prochain. Un changement qui devrait uniquement concerner les nouveaux clients, et pas les abonnés actuels.

Si vous hésitiez à changer de forfait Internet pour souscrire à une offre minimaliste, nous ne pouvons que vous encourager à ne pas tarder. Après, malgré cette future hausse de 1 €, l'abonnement B&You Pure Fibre reste tout de même attractif. Pour avoir 8 Gbit/s chez la concurrence, il faut dépenser 51,99 € par mois chez Orange (39,99 € par mois les six premiers mois), 49,99 € par mois chez Free (39,99 € par mois la première année) ou 44,99 € par mois chez SFR. Des tarifs bien plus élevés, donc, mais qui correspondent à des formules intégrant de nombreux services, comme de la télévision et des abonnements à des plateformes de streaming.

Quant aux abonnements sans TV ni téléphonie fixe existants, ils ne sont malheureusement pas aussi performants au niveau du débit. Il faut compter 20,99 € par mois pour le forfait SFR RED box Fibre sans TV à 1 Gbit/s avec un modem Wi-Fi 5. De son côté, Free propose une Freebox Pop S à 23,99 €, mais il faudra se contenter de 5 Gbit/s, sans compter que la mention "prix garanti pendant 5 ans" a disparu, ce qui pourrait suggérer une hausse prochaine. L'offre de Bouygues Telecom reste donc tout à fait compétitive.