Cet outil en ligne gratuit vous dira quand l'ADSL sera coupé dans votre commune

Avec la fin programmée de l'ADSL, Orange coupe progressivement les lignes téléphoniques classiques dans toute la France. Pour anticiper la transition inéluctable vers la fibre, Free lance un outil en ligne permettant de connaître la date de la coupure dans toutes les communes.

L'ADSL vit ses dernières années en France. Depuis plusieurs années, l'accès à Internet bascule progressivement vers la fibre, avec l'abandon du réseau cuivre, programmé d'ici à 2030. Une évolution logique, la fibre offrant un débit nettement supérieur, bien mieux adapté aux usages actuels (streaming, jeux en ligne, visioconférence ou télétravail, etc.), tout en se montrant moins sensible aux ralentissements et aux coupures. Devenu obsolète, le réseau de cuivre – les lignes téléphoniques classiques utilisées par l'ADSL avec les fameuses en T – sera progressivement démantelé par Orange, son gestionnaire historique depuis son installation.

Ainsi, depuis 2024, les communes sont petit à petit déconnectées du réseau – près de 10 000 communes disposent déjà d'une échéance officielle. Et si près de 80 % des foyers français sont déjà raccordés à la fibre, ceux qui sont encore en ADSL doivent anticiper cette transition inéluctable.

Pour les aider, Free vient de mettre en ligne un outil totalement gratuit permettant de connaître la date de la coupure de l'ADSL dans leur commune, à une adresse donnée. Un outil qui dispose également d'un simulateur capable d'indiquer la date prévue pour l'installation de la fibre, quand elle n'est pas encore disponible.

Fin de l'ADSL : il est grand temps de passer à la fibre

L'outil de Free est très simple d'utilisation. Il suffit d'indiquer une adresse dans le champ de saisie pour savoir si l'ADSL y sera bientôt coupé. Si aucune date n'est encore programmée, Free encourage tout de même à anticiper la transition en rappelant les aides disponibles, avec un bouton menant directement au simulateur d'éligibilité à la fibre.

Bien entendu, l'opérateur en profite pour présenter à ses clients sceptiques ses offres, en rappelant que ses Freebox sont "compatibles avec la Fibre sauf les plus anciennes, auquel cas nous vous proposerons un échange sans frais pour un modèle plus récent et compatible. Et rassurez-vous, vous conservez le même tarif en passant à la Fibre en gardant votre Freebox actuelle compatible."

Et pour convaincre les clients de ses concurrents à faite la bascule, Free rappelle qu'il rembourse jusqu'à 100 € sur les frais de résiliation d'un ancien opérateur, qu'il offre les 49 € de frais de mise en service et que le numéro de téléphone fixe associé à la ligne peut être conservé sur simple demande.

Une publicité facile – c'est de bonne guerre ! – qui n'enlève rien à l'intérêt de cet outil pratique pour ceux qui s'interrogent sur la fin de l'ADSL. Signalons, pour finir, qu'il est possible de profiter d'une aide de l'État allant jusqu'à 1 200 €pour financer des travaux lourds de raccordement du logement à la fibre, sous réserve de remplir des conditions de ressources..