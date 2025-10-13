Orange fait un vrai cadeau à ses abonnés les plus anciens (c'est rare !)

Une fois n'est pas coutume, Orange fait un beau cadeau à ses anciens abonnés, puisqu'il leur offre un boost de débit sur leur offre Livebox Zen Fibre, en montant comme en descendant. Le tout, gratuitement et sans démarche à faire !

Généralement, recevoir un mail de son FAI est mauvais signe, synonyme d'une hausse de prix obligatoire. Mais pas cette fois ! Orange envoie actuellement un courriel à ses abonnés à la Livebox Zen Fibre, une ancienne offre d'entrée de gamme qui n'est aujourd'hui plus disponible, pour leur annoncer une augmentation de débit gratuite, comme le rapporte AlloForfait. Désormais, les clients concernés bénéficieront d'un débit descendant maximal de 2 Gb/s, contre 1 Gb/s auparavant, ainsi que d'un débit montant de 800 Mbit/s, au lieu de 700 Mbit/s. Une façon de récompenser leur fidélité et de les garder à la page ! Mais attention, il y a toutefois une petite subtilité technique.

Livebox Zen Fibre : des débits augmentés gratuitement

Globalement, c'est une excellente nouvelle pour les anciens abonnés Orange. Il y a cependant un petit détail technique à prendre en compte, puisque ce débit de 2 Gb/s est à partager entre les utilisateurs avec 1 Gb/s par port Ethernet ou en mélangeant le Wi-Fi et l'Ethernet. En effet, chaque prise Ethernet de la box peut délivrer jusqu'à 1 Gb/s seulement. Aussi, brancher un ordinateur en câble, et seulement cet ordinateur, permettre de profiter de cette vitesse maximale, mais pas plus. Brancher une console de jeu sur le second port Ethernet permettra aux deux appareils de se partager les 2 Gb/s disponibles – 1 Gb/s par appareil donc. De même, le Wi-Fi et les connexions filaires puiseront dans ce même réservoir commun de bande passante.

Aucune action n'est nécessaire pour profiter de cette montée en puissance, puisqu'elle est déjà activée automatiquement pour tous les abonnés concernés, et ce, sans changement de prix ni de conditions contractuelles. Avec cet upgrade, la Livebox Zen Fibre est désormais au même niveau de performance que la Livebox Fibre standard, qui est actuellement commercialisée au tarif de 29,99 euros par mois les douze premiers mois, puis de 42,99 euros par mois. Les clients de la formule Zen se retrouvent donc avec une connexion équivalente aux nouveaux venus.