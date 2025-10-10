Panne Orange : on sait pourquoi des milliers d'abonnés n'avaient plus de connexion Internet

Jeudi matin, de nombreux clients Orange ont été privés de connexion Internet suite à une panne. Une situation qui découle en partie d'une violente déflagration dans un local technique de l'opérateur.

On sait enfin ce qui s'est passé chez Orange ! En effet, le jeudi 9 octobre, le réseau de l'opérateur a été victime d'une panne, qui a duré une bonne partie de la matinée. Entre coupures Internet et réseau mobile instable, des milliers d'utilisateurs se sont retrouvés sans connexion. Sur X, l'opérateur a confirmé que ses "services ont été affectés par un incident sur notre réseau", mais la situation a été complètement rétablie aux alentours de 13 heures. Il a ensuite confirmé l'accident, tout en nuançant certains aspects. Orange a bien confirmé des pannes dans certains arrondissements de Paris mais indique ne pas avoir enregistré de problèmes particuliers en dehors de cette zone.

Panne Orange : une explosion dans un local technique

Les signalements sur DownDetector – le célèbre site qui répertoire les pannes et les problèmes des services en ligne et des opérateurs – ont commencé aux alentours de 9 h 45, avant de brutalement grimper en flèche. Au même moment, les abonnés laissaient éclater leur grogne sur les réseaux sociaux. La grande majorité des témoignages recensés concernaient l'Internet à domicile, par le biais des Livebox, tandis que d'autres évoquaient des soucis avec la 5G ou la 4G, certains se plaignant de ne plus avoir de réseau mobile. Bien entendu, les opérateurs qui reposent sur le réseau d'Orange, comme Sosh, ont également été pénalisés.

Les dysfonctionnements semblent avoir particulièrement impacté Paris et ses environs – ce qui est logique –, mais d'autres régions de l'Hexagone, dont Lyon, Toulouse, Lille, Marseille ou encore Bordeaux, auraient également été touchées – ce qui ne s'explique par encore. En revanche, certains abonnés résidant à Montpellier ont indiqué n'avoir aucun problème. Nos amis belges semblent également avoir été touchés, car plusieurs internautes bruxellois se sont aussi plaints de difficultés similaires.

Une grande partie de cette panne découle d'un accident qui s'est produit le jeudi matin dans un local technique d'Orange, situé place de Breteuil (VIIᵉ arrondissement), où une forte déflagration a eu lieu. Selon Le Parisien, trois ouvriers ont été blessés, dont deux grièvement, alors qu'ils travaillaient sur un groupe de climatisation.