Panne chez Orange : plus de connexion Internet pour les abonnés, mais que s'est-il passé ?

Ce matin, de nombreux clients Orange ont été privés de connexion Internet suite à une panne. Une situation qui pourrait découler d'une violente déflagration dans un local technique de l'opérateur.

Panique chez les abonnés Orange et Sosh ! Ce jeudi 9 octobre, le réseau de l'opérateur a été victime d'une panne, qui a duré une bonne partie de la matinée. Entre coupures Internet et réseau mobile instable, des milliers d'utilisateurs se sont retrouvés sans connexion. Sur X, l'opérateur a confirmé que ses "services ont été affectés par un incident sur notre réseau", mais la situation a été complètement rétablie aux alentours de 13 heures.

Panne Orange : la faute à une explosion dans un local technique ?

Les signalements sur DownDetector – le célèbre site qui répertoire les pannes et les problèmes des services en ligne et des opérateurs – ont commencé aux alentours de 9 h 45, avant de brutalement grimper en flèche. Au même moment, les abonnés ont laissé éclater leur grogne sur les réseaux sociaux. La grande majorité des témoignages recensés concernent l'Internet à domicile, par le biais des Livebox, tandis que d'autres évoquent des soucis avec la 5G ou la 4G. Une minorité s'est carrément plainte de ne plus avoir de réseau mobile. Bien entendu, les opérateurs qui reposent sur le réseau d'Orange, comme Sosh, ont également été pénalisés.

Les dysfonctionnements semblent avoir particulièrement impacté Paris et ses environs, mais d'autres régions de l'Hexagone, dont Lyon, Toulouse, Lille, Marseille ou encore Bordeaux, ont également été touchées. En revanche, certains abonnés résidant à Montpellier ont indiqué n'avoir aucun problème. Nos amis belges semblent également touchés, car plusieurs internautes bruxellois se sont aussi plaints de difficultés similaires.

Il est tout à fait possible que cette panne découle d'un accident qui s'est produit ce matin dans un local technique d'Orange, situé place de Breteuil (VIIᵉ arrondissement), où une forte déflagration a eu lieu. Selon Le Parisien, trois ouvriers ont été blessés, dont deux grièvement, alors qu'ils travaillaient sur un groupe de climatisation. L'opérateur n'a pas encore communiqué officiellement sur les causes exactes de l'accident ni sur l'état de son infrastructure.