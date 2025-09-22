SFR va arrêter la télévision par ADSL : quelles conséquences pour les clients ?

Des abonnés SFR commencent à recevoir un mail de l'opérateur les informant de la fin prochaine de la télévision par ADSL. Coupure Internet, changement de décodeur, chaînes délivrées… Voici tout ce qui change pour les clients.

L'ADSL vit ses dernières années au sein des foyers français. Depuis 2024, les connexions fixes Internet se font via la fibre. Un démantèlement progressif du "cuivre", le réseau historique de communication, qui devrait s'achever en 2030. Tous les opérateurs et FAI s'efforcent d'accompagner leurs clients vers la transition. Et cela ne concerne pas uniquement la téléphonie fixe, mais aussi la télévision ! Comme le rapport Cablereview, SFR envoie actuellement des mails à ses abonnés pour les prévenir qu'il s'apprête à couper la télévision par ADSL dans plusieurs zones du territoire dès le 30 octobre 2025. Ils seront dans l'obligation de passer sur un autre mode de réception. Changement de décodeur, coupure d'Internet, perte de chaînes, résiliation sans frais… Voici quelles sont les conséquences pour les clients concernés.

Fin de l'ADSL : une migration vers la SFR Connect TV

Plusieurs abonnés de SFR ont reçu un e-mail ayant pour objet "Évolution de votre réseau ADSL : on vous accompagne". L'opérateur les prévient qu'il y aura une intervention sur son réseau de cuivre le 30 octobre prochain et que, par conséquence, il pourrait y avoir une coupure des services Internet pendant 4 heures au maximum. Il suffira de redémarrer la box pour rétablir la connexion.

La Connect TV © SFR

Mais cette petite intervention temporaire aura des conséquences, puisque les options et bouquets TV de l'offre actuelle ne seront plus disponibles par la suite. À la place, SFR propose à ses clients de changer gratuitement de décodeur en migrant vers la SFR Connect TV, qui est basée sur Android TV. De cette façon, ils pourront bénéficier d'un nouveau bouquet de 80 chaînes. Ceux qui possèdent déjà ce boîtier n'auront aucune démarche à effectuer. Pour les autres, tout se fait depuis l'espace client.

D'après les retours des abonnés à Cablereview, l'arrêt de la TV par ADSL concernerait d'abord des zones autour de Metz et de Saint-Quentin, sans correspondre forcément aux communes où l'extinction du cuivre est actuellement planifiée.

Fin de l'ADSL : quelles conséquences pour la télévision ?

Concrètement, cela signifie que la télévision ne sera plus diffusée par un flux dédié et prioritaire géré par l'opérateur, mais en OTT (over-the-top, soit "service par contournement" dans la langue de Molière), comme le sont les applications YouTube ou Netflix par exemple. Une technologie beaucoup plus souple, mais qui risque de diminuer la qualité vidéo des foyers éloignés des centraux télécoms. Plus on est éloigné du point de distribution, plus la qualité du signal et le débit disponible se dégradent. Avec un flux TV prioritaire (IPTV classique), l'opérateur réservait une partie du débit pour garantir une image fluide, alors qu'avec l'OTT, la qualité dépend uniquement de la bande passante restante.

Autre mauvaise nouvelle : le nouveau bouquet ne comprend que 80 chaînes, là où les offres ADSL proposaient au minimum 160 chaînes. Un changement qui est considéré comme contractuel. Aussi, conformément à l'article L224-33 du Code de la consommation, les abonnés disposent d'un délai de quatre mois suivant la réception du mail pour obtenir une résiliation sans frais et sans tenir compte d'une éventuelle période d'engagement si ces nouvelles conditions leur déplaisent.