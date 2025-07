Fin de l'ADSL : ces opérateurs remboursent jusqu'à 170 euros si vous passez à la fibre chez eux

Orange, Free et Bouygues Telecom proposent jusqu'à 170 euros de remboursement pour séduire les foyers qui disposent d'un abonnement ADSL chez la concurrence et qui doivent passer à la fibre.

L'ADSL vit ses dernières années au sein des foyers français. Depuis 2024, l'accès à une connexion Internet transitionne petit à petit de l'ADSL vers la fibre. Un démantèlement progressif du réseau historique de communication qui devrait s'achever en 2030. En soi, c'est plutôt une bonne chose, car le débit Internet de la fibre est plus rapide que celui de l'ADSL et s'adapte mieux aux exigences de consommation actuelles (streaming, jeux en ligne, visioconférence, télétravail, etc.). Cette technologie est également moins soumise aux ralentissements et aux coupures de réseau.

Forcément, les opérateurs multiplient les opérations séduction afin de convaincre les consommateurs de prendre un abonnement fibre chez eux. C'est notamment le cas d'Orange, de Free et de Bouygues Telecom, qui ont recours à l'argument auquel les usagers sont le plus sensibles : celui du portefeuille. Pour toute souscription à une offre fibre chez eux, ils proposent jusqu'à 170 € de remboursement.

Fin de l'ADSL : des offres de remboursement séduisantes

Orange a lancé sur son site une opération valable jusqu'au 20 août 2025, à destination des nouveaux clients souhaitant souscrire à un abonnement fibre. Selon l'offre choisie, le remboursement peut être de 40 € (Série Spéciale Livebox Lite), 90 € (Livebox Fibre) ou encore de 170 € (Livebox Up et Livebox Max). Attention, l'offre dépend des communes, mais un simulateur d'éligibilité permet de savoir si on est éligible ou non.

Après avoir proposé en début d'année un an d'abonnement offert dans certaines communes concernées par l'arrêt du réseau cuivre, Bouygues Telecom remet le couvert avec une nouvelle offre de remboursement s'élevant jusqu'à 170 € pour tout nouveau client fibre quittant l'ADSL chez un autre fournisseur, mais sous certaines conditions. Là encore, le remboursement diffère selon l'offre choisie : 40 € pour la Bbox Fit, 100 € pour la Must ou 170 € pour l'Ultym. Attention, cette nouvelle offre s'adresse exclusivement aux foyers situés dans des communes où la fermeture du réseau cuivre est imminente et aux personnes effectuant leur premier raccordement à la fibre optique. Il faut pouvoir justifier de la résiliation et fournir la preuve des frais engagés chez l'ancien opérateur.

Free propose également une offre de remboursement qui, bien que moins intéressante, a le mérite d'exister. Ainsi, il est possible de b énéficier jusqu'à 100 € remboursés sur les frais de résiliation de son ancien opérateur et de 49 € remboursés sur les frais de mise en service avec conservation de son numéro de téléphone sur simple demande. Il ne reste plus qu'à comparer tout cela avec les différentes offres pour trouver celle qui convient le mieux à ses besoins et est la plus intéressante financièrement (voir notre guide pratique) ! Et pour ceux qui ne seraient pas éligibles à la fibre, il est toujours possible de se tourner vers des connexions par satellite ou des box 4G/5G.