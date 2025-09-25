Voici le montant de l'aide du Gouvernement pour le raccordement à la fibre

Les particuliers rencontrant des obstacles techniques pour se raccorder à la fibre optique pourront désormais bénéficier d'une aide financière. Voici les modalités pour pouvoir en profiter et, surtout, les montants alloués.

Nous en savons enfin plus sur la future aide du raccordement à la fibre proposée par le Gouvernement. Et il était temps ! Alors que la fermeture du vieux réseau de cuivre approche à grands pas, il devient de plus en plus urgent que tout le monde puisse être raccordé à la fibre optique. Mais c'est loin d'être simple ! Parfois, l'installation de la fibre peut-être impossible à cause de petits détails fort contraignants, comme un fourreau bouché, des regards enterrés ou un poteau manquant sur une propriété privée. Jusqu'ici, les frais de ces aménagements étaient entièrement à la charge des particuliers. Dans les zones rurales, notamment, cela pouvait signifier plusieurs centaines, voire milliers d'euros à débourser. Une dépense rédhibitoire pour nombre de foyers.

Pourtant, une des promesses de ce quinquennat, très chère à Emmanuel Macron, est le 100 % fibre. Aussi, le Gouvernement a décidé de mettre en place une aide financière destinée aux ménages dont le raccordement s'avère complexe (voir notre article). À partir du 29 septembre 2025, tous ceux qui butent sur des obstacles techniques pourront bénéficier d'un coup de pouce bienvenu, sous certaines conditions. Un décret a d'ailleurs été publié dans le Journal officiel en juillet dernier, posant les bases du dispositif. Et, par le biais d'un arrêté paru le 24 septembre, nous connaissons enfin le montant de cette aide.

Aide au raccordement à la fibre : des critères à respecter

Dans un premier temps, la portée du dispositif sera limitée. Selon le décret, la prise en charge des travaux ne s'appliquera que pour les maisons individuelles dans les communes où le réseau cuivre doit être fermé à court terme. Pour en bénéficier, il faudra que les particuliers répondent à certains critères sociaux, définis notamment par le quotient familial, mais aussi qu'ils aient subi un échec de raccordement à la fibre constaté par un professionnel et fassent appel à une entreprise répondant à certains critères stricts – ne pas dépasser les dix salariés, afficher deux millions de chiffre d'affaires et avoir plus d'un an d'ancienneté. Et, bien sûr, qu'ils habitent dans une des communes participant à l'expérimentation, dont vous trouverez la liste en annexe du décret de juillet dernier.

Concrètement, le technicien devra constater l'impossibilité de l'opération, puis remettre le certificat de "raccordement complexe", qui permettra aux usagers de déclencher la procédure d'aide via une plateforme dédiée qui ouvrira le 29 septembre prochain. Le montant de l'aide sera forfaitaire et dépendra de la complexité des travaux, selon trois niveaux :

"Travaux de faible ampleur", nécessitant entre 4 et 8 heures, déplacement compris. Par exemple, la réparation ou création de génie civil en terrain simple (terre meuble, pas de sol dur type béton, bitume, dalle…) et/ou sur une distance inférieure à 10 mètres, requérant un outillage professionnel portatif ;

"Travaux d'ampleur moyenne", nécessitant entre 1 et 2 jours, déplacement compris. Par exemple, la réparation ou création de génie civil en terrain technique (béton, bitume, dalle) et/ou sur une distance comprise entre 10 et 30 mètres, requérant un outillage professionnel lourd (bétonnière, burineur...) ;

"Gros travaux", nécessitant plus de 2 jours. Par exemple, la réparation ou création de génie civil en terrain complexe (béton désactivé, trottoir aménagé…) et/ou sur une distance supérieure à 30 mètres, requérantun outillage professionnel autre que ceux mentionnés précédemment.

L'État pourra couvrir tout ou partie des frais : 400 euros pour les travaux de faible ampleur, 800 euros pour ceux d'ampleur moyenne, et 1 200 euros pour les gros travaux. Le Gouvernement a indiqué qu'il publiera plus de précisions dans les prochains jours.