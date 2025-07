Raccordement à la fibre : voici les conditions pour bénéficier de l'aide du Gouvernement

À partir de septembre 2025, les particuliers rencontrant des obstacles techniques pour se raccorder à la fibre optique pourront bénéficier d'une aide financière. Voici les modalités pour pouvoir en profiter.

Alors que la fermeture du vieux réseau de cuivre approche à grands pas, il devient de plus en plus urgent que tout le monde puisse être raccordé à la fibre optique. Mais c'est loin d'être simple ! Parfois, l'installation de la fibre peut-être impossible à cause de petits détails fort contraignants, comme un fourreau bouché, des regards enterrés ou un poteau manquant sur une propriété privée. Jusqu'ici, les frais de ces aménagements étaient entièrement à la charge des particuliers. Dans les zones rurales, notamment, cela pouvait signifier plusieurs centaines, voire milliers d'euros à débourser. Une dépense rédhibitoire pour nombre de foyers.

Pourtant, une des promesses de ce quinquennat, très chère à Emmanuel Macron, est le 100 % fibre. Aussi, le Gouvernement a décidé de mettre en place une aide financière destinée aux ménages dont le raccordement s'avère complexe (voir notre article). À partir de septembre 2025, tous ceux qui butent sur des obstacles techniques pourront bénéficier d'un coup de pouce bienvenu, sous certaines conditions. Le projet se concrétise un peu plus puisqu'un décret vient d'être publié dans le Journal officiel, posant les bases du dispositif. Mais il n'indique toutefois pas une donnée pourtant cruciale : le montant de l'aide.

Aide au raccordement à la fibre : des critères à respecter

Dans un premier temps, la portée du dispositif sera limitée. Selon le décret, la prise en charge des travaux ne s'appliquera que pour les maisons individuelles dans les communes où le réseau cuivre doit être fermé à court terme. Pour en bénéficier, il faudra que les particuliers répondent à certains critères sociaux, définis notamment par le quotient familial, mais aussi qu'ils aient subi un échec de raccordement à la fibre constaté par un professionnel et fassent appel à une entreprise répondant à certains critères stricts – ne pas dépasser les dix salariés, afficher deux millions de chiffre d'affaires et avoir plus d'un an d'ancienneté.

Concrètement, le technicien devra constater l'impossibilité de l'opération, puis remettre le certificat de "raccordement complexe", qui permettra aux usagers de déclencher la procédure d'aide via une plateforme dédiée. En revanche, on ne connaît pas encore le montant de l'aide, si ce n'est qu'il sera forfaitaire et dépendra de la complexité des travaux, selon trois niveaux : "travaux de faible ampleur", "travaux d'ampleur moyenne" et "gros travaux" – on ignore encore les critères qui distinguent les trois classifications. L'État pourra couvrir tout ou partie des frais.

Le dispositif est une expérimentation ciblée, qui devra démontrer son efficacité avant d'être généralisé. Il est doté d'une enveloppe initiale de 16 millions d'euros, une somme considérée par certains comme trop modeste face à l'ampleur des besoins. Il reste maintenant à espérer que la mise en œuvre sera fluide, et que les acteurs du secteur – opérateurs comme entreprises de travaux – joueront le jeu. Notons que l 'État propose également d'autres subventions pour des installations temporaires sans fil, comme la box 4G/5G ou la connexion par satellite.