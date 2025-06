Sosh lance une Livebox S à moins de 25 euros, pour du Wi-Fi 7 à petit prix

Pour contrer les offres de Bouygues Telecom et de Free, Sosh met à jour son abonnement Livebox S. Il comprend une box Internet avec du Wi-Fi 7 et de la téléphonie fixe pour 24,99 euros par mois, et sans augmentation de prix.

Le marché des box Internet connaît d'importantes mutations en ce printemps 2025, et plus particulièrement les abonnements fibre ! Depuis plusieurs mois, les opérateurs multiplient les offres qui combinent haut débit et petit prix. Après l'offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom, la Freebox Pop S de Free, la Livebox 6 chez Orange et la Fibre Power S chez SFR, c'est au tour de Sosh, la filiale low cost de l'opérateur historique, de s'aligner sur ses concurrents. Son offre Livebox S évolue, troquant le Wi-Fi 5 pour du Wi-Fi 7, promettant des débits élevés allant jusqu'à 2 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s en envoi. Une amélioration significative qui s'accompagne d'un prix plus uniformisé, l'abonnement passant de 19,99 euros par mois pendant un an puis à 25,99 euros par mois, à 24,99 euros par mois, toujours sans engagement. Cette fois, le prix n'augmentera pas après la première année !

Sosh Livebox S : une mise à niveau technologique avec du Wi-Fi 7

Comme nous le disions, la Livebox avec Wi-Fi 7 donne accès à 2 Gbit/s en descendant et 800 Mbit/s en montant. C'est moins que ce que proposent Bouygues Telecom et Free avec leurs offres B&You Pure Fibre et Freebox Pop S, mais plus que la Fibre Power S de SFR. En tout cas, c'est largement suffisant pour profiter de plusieurs visionnages en streaming en haute définition, de longues sessions de gaming en ligne, d'utilisations en télétravail et d'appels en visio. Notons que la version ADSL de l'abonnement conserve toutefois la Livebox 5.

Côté téléphonie, l'offre inclut les appels illimités vers les téléphones fixes en France métropolitaine et dans les DOM, ainsi que vers plus de 100 destinations internationales. Pour les appels vers les mobiles en revanche, il faut rajouter une option à 5 euros par mois pour là encore être en illimité. Enfin, fidèle à ses habitudes, Sosh propose un décodeur et l'accès à de nombreuses chaînes pour 5 euros de plus par mois – mais ces dernières sont proposées gratuitement sur demande sur tablette, mobile et ordinateur, via l'Appli TV d'Orange. Ce n'est pas dérangeant en soi, car une partie grandissante de la population n'a aujourd'hui plus besoin de télévision, en particulier les jeunes, qui préfèrent regarder des vidéos par l'intermédiaire de plateformes de streaming comme YouTube, Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+.

Sosh Livebox S : une offre qui s'aligne sur celles des autres FAI

Cette mise à niveau de la part de Sosh était plus que nécessaire au vu de l'évolution du marché, puisque Bouygues Telecom et Free ont commencé à proposer des offres avec Wi-Fi 7 à petit prix, alors que la filiale d'Orange était encore en Wi-Fi 5. Il était temps qu'elle comble son retard ! Mais alors, qu'en est-il du côté de la concurrence précisément ?

Fournisseur Offres Vitesse Prix Box RED FibreInternet, Appels vers mobile, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 € Voir Freebox Révolution LightInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 €

29.99 € Voir Box RED + TVInternet, Appels vers mobile, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 22.99 € Voir B&YOU Pure fibreInternet 8 Gb/sFibre 23.99 € Voir Freebox Pop SInternet, Téléphone 5 Gb/sFibre 23.99 € Voir La Boîte SoshInternet, Téléphone 2 Gb/sFibre 24.99 € Voir Box RED Wi-Fi 6Internet, Appels vers mobile, Téléphone 2 Gb/sFibre 26.99 € Voir SFR Starter sans TVInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 26.99 € Voir SFR Starter sans TVInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 26.99 € Voir Bbox fitInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 28.99 €

35.99 € Voir VitalInternet 1 Gb/sFibre 29.90 €

34.90 € Voir SFR Power SInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 29.99 € Voir Freebox PopInternet, Appels vers mobile, TV, Téléphone 5 Gb/sFibre 29.99 €

39.99 € Voir La Boîte Sosh + TVInternet, Téléphone 2 Gb/sFibre 29.99 € Voir LiveboxInternet, TV, Téléphone 2 Gb/sFibre 29.99 €

42.99 € Voir

Pour rappel, l'offre B&You Pure Fibre propose des débits beaucoup plus élevés, avec jusqu'à 8 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en envoi pour les prises éligibles grâce au Wi-Fi 7, mais sans téléphonie fixe – un usage de plus en plus dépassé par l'usage du smartphone –, le tout pour 23,99 euros par mois. De son côté, la Freebox Pop S propose là aussi des débits plus élevés que Sosh, avec des débits de 5 Gbit/s en descendant et de 900 Mbit/s en montant grâce au Wi-Fi 7 – il est d'ailleurs possible d'obtenir un répéteur sans supplément. Mais, contrairement à Bouygues, la téléphonie fixe illimitée est incluse, le tout pour 23,99 euros par mois. Sosh reste donc légèrement plus cher.

En revanche, SFR est complètement à la ramasse, avec une offre à 26,99 euros par mois pour du Wi-Fi 5. Les opérateurs se livrent donc une véritable guerre des prix, en basculant vers des abonnements allant à l'essentiel afin de s'adapter à la mutation des usages. Et c'est tant mieux pour nous !