Free baisse le prix de sa Freebox Pop S et le garantit pendant cinq ans

Free relance la bataille des prix des box internet. La Freebox Pop S, sa nouvelle offre fibre sans TV ni engagement, voit déjà son tarif baisser. Mais surtout, l'opérateur promet de ne pas y toucher avant… 2030 !

Décidément, le marché des box Internet en France est en pleine mutation depuis quelques mois. Et même en pleine ébullition en ce printemps 2025 ! De fait, en plus de l'arrivée de plusieurs box de nouvelle génération (la Freebox Ultra de Free, la nouvelle Bbox de Bouygues Telecom, et les nouvelles Livebox S et 7 d'Orange), on a assisté à un petit déferlement d'offres fibre à bas prix avec ou sans télévision : B&YOU Pure Fibre chez Bouygues, Freebox Pop S chez Free, Livebox 6 chez Orange ou encore Fibre Power S chez SFR. Une avalanche de formules économiques qui visent à fournir l'essentiel. Et qui semble alimenter une nouvelle guerre des prix, à grands coups d'annonces et de promesses plus ou moins fracassantes. En témoigne la nouvelle politique de Free dévoilée ce mardi 20 mai.

Freebox Pop S : pas d'augmentation de prix jusqu'en 2030

L'opérateur vient en effet de faire une annonce double pour sa Freebox Pop S. Rappelons que cette offre sans engagement, réservée à une souscription en ligne, comprend un accès fibre à haut débit (jusqu'à 5 Gbit/s en descendant) avec téléphonie mais service de télévision et qu'elle intègre un répéteur Wi-Fi 7 fourni gratuitement. D'abord, le prix de l'abonnement passe à 23,99 euros par mois au lieu de 24,99 euros initialement. Ensuite, et surtout, Free promet que ce tarif restera inchangé pendant cinq ans. promet que le prix de sa Freebox Pop S, désormais fixé , restera inchangé pendant cinq ans. Une première dans le secteur des télécoms ! Et un "détail" qui devient décisif dans un contexte où les hausses de prix sont devenues monnaie courante chez les concurrents.

© Free

Avec cette annonce, Free cible frontalement la Bbox Pure Fibre de Bouygues Telecom, affichée au même tarif mais sans répéteur Wi-Fi ni garantie tarifaire. Le groupe de Xavier Niel attaque un point faible bien identifié chez Bouygues : sa politique d'augmentation progressive des prix. L'opérateur historique applique en effet une indexation automatique liée à l'évolution des coûts salariaux dans le secteur. Cette mécanique, obscure pour de nombreux abonnés, lui permet d'ajuster les prix sans offrir de réelle possibilité de contestation ni de résiliation gratuite.

Ce nouveau geste tarifaire semble aussi répondre à un démarrage poussif de l'offre Freebox Pop S, lancée en avril. Critiquée pour ses limitations — pas de télévision, pas même via l'application OQEE, et pas de remboursement initial des frais de résiliation (voir notre article) —, l'offre avait laissé sceptiques certains clients. Free a corrigé le tir : non seulement les frais de résiliation sont désormais pris en charge (jusqu'à 100 euros), mais l'ajustement de prix s'applique également aux abonnés actuels (voir notre article). Un rétropédalage rare dans le secteur, salué pour sa transparence.

Fournisseur Offres Vitesse Prix Just LiveboxInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 €

33.99 € Voir La Boîte SoshInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 €

25.99 € Voir Freebox Révolution LightInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 €

29.99 € Voir Box RED FibreInternet, Appels vers mobile, Téléphone 1 Gb/sFibre 20.99 € Voir B&YOU Pure fibreInternet 8 Gb/sFibre 23.99 € Voir Box RED + TVInternet, Appels vers mobile, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 23.99 € Voir Freebox Pop SInternet, Téléphone 5 Gb/sFibre 23.99 € Voir La Boîte Sosh + TVInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 24.99 €

30.99 € Voir SFR Starter sans TVInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 26.99 € Voir SFR Starter sans TVInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 26.99 € Voir Box RED Wi-Fi 6Internet, Appels vers mobile, Téléphone 2 Gb/sFibre 27.99 € Voir Bbox fitInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 28.99 €

35.99 € Voir VitalInternet 1 Gb/sFibre 29.90 €

34.90 € Voir SFR Power SInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 29.99 € Voir Freebox PopInternet, Appels vers mobile, TV, Téléphone 5 Gb/sFibre 29.99 €

39.99 € Voir

Freebox Pop S : un pari sur la fidélité à long terme

Derrière cette stratégie tarifaire, Free tente un coup double. D'une part, l'opérateur cherche à séduire les technophiles et les télétravailleurs, plus soucieux de stabilité que de bouquets TV. D'autre part, il cherche à retenir sa base d'abonnés en leur offrant la tranquillité d'un tarif figé. Le message est clair : chez Free, pas de surprise sur la facture, même dans cinq ans. Un contre-pied assumé face à un marché où les promotions éphémères masquent souvent des hausses futures.

Cette nouvelle offensive rappelle les premières années de Free Mobile, où l'opérateur avait cassé les prix du marché en les gelant durablement. En réaffirmant aujourd'hui cet engagement sur le fixe, Free s'attaque à une attente de plus en plus présente chez les consommateurs : la lisibilité des offres. Si cette promesse tient la route, elle pourrait bien remettre Free au centre du jeu… et forcer ses rivaux à revoir leurs pratiques tarifaires.