Bouygues Telecom fait passer son offre Bbox Pure Fibre au Wi-Fi 7 sans changer son prix

Bouygues Telecom améliore son offre Bbox Pure Fibre en passant au Wi-Fi 7. Proposant déjà une connexion hyper rapide à seulement 23,99 euros par mois, cette formule sans TV ni téléphonie prend une belle avance sur la concurrence.

La guerre du Wi-Fi 7 fait rage entre les opérateurs en France, chacun ayant mis au point une box Internet intégrant la précieuse technologie. Entre la Freebox Ultra, la Freebox Pop S, la Livebox 7 d'Orange et la dernière Bbox fibre, difficile de choisir ! Mais Bouygues Telecom pourrait bien reprendre la main ! Pour rappel, sa nouvelle Bbox fibre avait été annoncée en janvier 2025, où elle avait rejoint l'offre Ultym de Bouygues au prix de 44,99 euros/mois pendant un an puis 51,99 euros/mois. Le FAI a décidé de populariser un peu plus sa nouvelle technologie en l'intégrant dans l'offre B&YOU Pure Fibre, le tout, sans augmenter un tarif très intéressant de 23,99 euros par mois.

B&YOU Pure Fibre avec Wi-Fi 7 : une offre abordable aux débits impressionnants

Pour rappelle, l'offre B&YOU Pure Fibre est une formule d'Internet "pur", sans TV ni téléphonie, mais avec une fibre ultra rapide – jusqu'à 8 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en envoi, proposée à un tarif très attractif – le plus bas du marché. Une offre idéale pour tous ceux qui n'ont besoin que d'Internet, sans payer des services qui leurs sont inutile, surtout s'ils sont abonnés par ailleurs à des plateformes de streaming comme Netflix.

© Bouygues Telecom

Il s'agit là d'un prix défiant toute concurrence pour avoir une connexion internet aussi rapide. Pour avoir 8 Gbit/s chez la concurrence, il faut dépenser 51,99 € par mois chez Orange (39,99 € par mois les six premiers mois), 49,99 € par mois chez Free (39,99 € par mois la première année) ou 44,99 € par mois chez SFR. Des tarifs bien plus élevés, donc, mais qui correspondant à des formules intégrant de nombreux services, comme de la télévision et des abonnements à des plateformes de streaming.

Du côté des abonnements sans TV existants, il y a bien la Freebox Pop S, qui propose elle aussi le Wi-Fi 7 à 24,99 euros/mois. Mais le Wi-Fi 7 de Bouygues exploite trois bandes quand la Pop S n'en utilise que deux, comme les Livebox d'Orange. De plus, le Wi-Fi 7 de Bouygues est certifié par la Wi-Fi Alliance – ce qui prouve que le produit a fait l'objet d'examens et de tests rigoureux pour répondre aux normes industrielles, y compris l'interopérabilité et la sécurité des produits –, ce qui n'est pas le cas de Free. Quant à SFR, il est à la traîne avec le forfait SFR RED box Fibre sans TV, proposé à 22,99 € par mois, mais ne proposant qu'un débit maximum de 1 Gbit/s avec du Wi-Fi 5.

Fournisseur Offres Vitesse Prix La Boîte SoshInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 €

25.99 € Voir Just LiveboxInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 €

33.99 € Voir Freebox Révolution LightInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 €

29.99 € Voir Box RED FibreInternet, Appels vers mobile, Téléphone 1 Gb/sFibre 22.99 € Voir B&YOU Pure fibreInternet 8 Gb/sFibre 23.99 € Voir La Boîte Sosh + TVInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 24.99 €

30.99 € Voir Freebox Pop SInternet, Téléphone 5 Gb/sFibre 24.99 € Voir Box RED + TVInternet, Appels vers mobile, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 25.99 € Voir SFR Starter sans TVInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 26.99 € Voir Bbox fitInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 28.99 €

35.99 € Voir

B&YOU Pure Fibre avec Wi-Fi 7 : une belle avance sur la concurrence

À son lancement, en novembre 2024 (voir notre article), l'offre B&YOU Pure Fibre ne proposait que du Wi-Fi 6E. Quelques mois après son introduction, Bouygues fait évoluer formule en passant au Wi-Fi 7, avec des répéteurs Wi-Fi 7 en option, mais surtout, sans changer son tarif ! Une amélioration appréciable car elle permet à la fois d'étendre la portée du réseau Wi-Fi à la maison, mais aussi son débit ainsi que le nombre d'appareils connectés en simultané.

De fait, la nouvelle box incluse dans la B&YOU Pure Fibre possède un bel avantage par rapport à ce que propose la concurrence. En effet, la Bbox Wi-Fi 7 gère les trois bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz), quand Orange se contente du bi-bande sur ses nouvelles box Wi-Fi 7, de même que Free avec la Freebox Pop S – le Wi-Fi 7 est donc bridé. La Bbox permet donc une meilleure répartition des appareils connectés et limite davantage les ralentissements.

Les clients ayant déjà souscrit à une offre B&YOU Pure Fibre avec la Bbox Wi-Fi 6E et qui voudraient profiter du Wi-Fi 7 peuvent effectuer le changement facilement. Il suffit d'entamer une conversation avec le service client par chat, mais l'opération sera facturée 49 euros pour la migration. Bruno Duarte, le directeur Grand Public de l'opérateur, est particulièrement satisfait de son nouvel abonnement : "Nous offrons désormais le meilleur du Wi-Fi, sans compromis et au meilleur prix", se targue-t-il dans son communiqué. Reste à voir comment les autres opérateurs vont réagir à cette annonce, et s'ils vont ajuster leurs offres en conséquence.