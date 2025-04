Free va rembourser les frais de résiliation pour la Freebox Pop S

Face aux critiques, Free fait machine arrière. L'opérateur prend désormais en charge les frais de résiliation pour les nouveaux clients qui passent à sa formule Freebox Pop S, ce qui aurait du être le cas dès le départ.

Il y a à peine dix jours, le 9 avril 2025, Free créait la surprise en lançant une nouvelle offre Internet à bas prix avec la Freebox Pop S. Une formule attractive bâtie autour du boîtier Server de sa Freebox Pop, avec une connexion rapide – jusqu'à 5 Gbit/s en fibre –, du Wi-Fi 7 et de la téléphonie fixe, mais sans service de télévision ‑ et donc sans le boîtier associé –, le tout pour 24,99 euros par mois, sans engagement (voir notre article). Une offre solide, bien adaptée à ceux qui cherchent de l'Internet "nu", sans TV, et qui se place en concurrente directe de la formule Pure Fibre de B&YOU, légèrement moins chère, à 23,99 euros par mois.

Seulement voilà, malgré ses qualités et son attractivité, cette formule présentait un petit défaut : Free ne remboursait pas les frais de résiliation d'un autre opérateur. Les clients d'Orange, de Bouygues ou de SFR intéressés par la Freebox Pop S devaient ainsi payer ces frais à leur ancien opérateur sans espérer se les voir rembourser par Free. Une décision étonnante, dans la mesure où le remboursement des frais de résiliation – jusqu'à 100 euros en général – est une pratique courante qui permet justement de séduire de nouveaux abonnés.

Et il faut croire que ce détail n'a pas échappé aux clients potentiels car, face aux critiques, Free vient de faire machine arrière ! Comme le stipulent les modalités, qui ont été mises à jour, l'opérateur prend con désormais en charge ces fameux frais de résiliation – à hauteur de 100 euros, comme d'habitude – pour les nouveaux abonnés.

C'est donc une excellente nouvelle pour les nouveaux clients, et notamment ceux qui hésitaient à sauter le pas. On peut juste s'étonner que Free n'ait pas perçu plus tôt le problème que posait ce détail qui pouvait freiner les abonnés, d'autant que le remboursement est la règle dans ce secteur très concurrentiel. Il ne reste plus qu'à espérer que Free revoie également sa politique de migration vers la Freebox Pop S pour ses ses abonnés actuels, qui sont nettement moins avantagés que les nouveaux clients (voir notre article). Qui sait, l'opérateur fera peut-être aussi machine arrière sur ce point si les critiques fusent en nuisant à sa réputation…