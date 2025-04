Orange augmente ses débits et ses tarifs : les abonnés pris au piège

Orange fait un cadeau empoisonné à certains de ses clients. Les abonnés à l'offre Livebox Play vont profiter d'une augmentation de débit moyennant une augmentation de tarif. Une hausse qu'on peut décliner en allant voir ailleurs.

Les abonnés à l'offre Livebox Play d'Orange – une ancienne formule qui n'est plus commercialisée – ont droit à une drôle de surprise dans leur boîte mail en ce moment. L'opérateur historique français leur propose une amélioration de leur connexion internet, avec des débits bien plus rapides qu'auparavant. Sur le papier, difficile de se plaindre : jusqu'à 2 Gbit/s en téléchargement, 800 Mbit/s en envoi de données, un répéteur Wi-Fi 6 et même une réduction sur Netflix. Mais derrière cette promesse de confort numérique se cache une décision unilatérale, qui ne laisse pas vraiment de place au choix.

Ce changement, présenté comme une mise à niveau bienvenue, s'accompagne en réalité d'une hausse de prix de 3 euros par mois. Orange ne laisse pas la possibilité de refuser cette évolution, sauf à changer purement et simplement de fournisseur d'accès. Et ce n'est pas tout : les clients qui souhaiteraient rétrograder vers une offre moins chère chez Orange devront s'acquitter de 49 euros de frais. Une pilule difficile à avaler quand on ne souhaite ni un meilleur débit, ni payer davantage.

Augmentation Livebox Play : refuser avant qu'il ne soit trop tard

L'opérateur joue ici une carte que d'autres ont déjà posée sur la table. SFR ou Bouygues ont eux aussi appliqué ce genre de méthodes par le passé, en ajoutant automatiquement des services payants à leurs offres, sans que les clients n'aient explicitement donné leur accord. Orange rejoint donc cette stratégie dite de "montée en gamme forcée", qui génère des revenus supplémentaires sans effort, tout en profitant de la complexité des démarches de résiliation.

Certains abonnés pourraient voir un intérêt à cette nouvelle formule, notamment ceux qui ont besoin d'un débit élevé ou qui possèdent une maison équipée d'appareils connectés en nombre. Dans ce cas, la promesse de meilleures performances et de petits bonus (comme le répéteur Wi-Fi ou la réduction sur Netflix) peut rendre l'augmentation des prix acceptable. Encore faut-il en avoir réellement besoin, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout pour les utilisateurs occasionnels.

Heureusement, tout n'est pas perdu pour les réfractaires à cette hausse imposée. L'article L224-33 du Code de la consommation stipule très clairement qu'il est possible de résilier sans frais dans ce genre de situation, à condition de le faire dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce changement. Une fenêtre de tir à ne pas rater pour qui souhaite refuser cette hausse déguisée. Il est donc conseillé de vérifier sa date de réception du mail d'Orange et de comparer les offres concurrentes, parfois plus souples et adaptées aux usages de chacun.

© Légifrance

Cette manœuvre illustre à quel point les clients peuvent se retrouver captifs dans un système où les évolutions tarifaires sont imposées et les alternatives peu évidentes. Si certains profiteront de cette évolution technique, beaucoup y verront surtout une manière déguisée d'augmenter la facture mensuelle, sans véritable discussion possible.