Migration vers la Freebox Pop S : les anciens abonnés vont payer le prix fort

C'est une mauvaise surprise que Free a réservée à ses fidèles abonnés : car si certains pourront bien passer à la nouvelle offre Freebox S dévoilée il y a quelques jours, cette migration se fera au prix fort, et pas au tarif pour els nouveaux clients.

Mardi 8 avril, Free dévoilait par surprise une nouvelle offre Internet avec sa Freebox Pop S : une formule très attractive comprenant la dernière version de sa Freebox Pop avec du Wi-Fi 7 (avec un répéteur inclus), une connexion fibre rapide (5 Gbit/s en descendant et 900 Mbit/s en montant), de la téléphonie fixe mais sans service de télévision pour la somme modique de 24,99 euros par mos (voir notre article). Une offre d'Internet "presque nu" qui correspond parfaitement à de nouveaux besoins, notamment pour tous ceux qui utilisent exclusivement des services de vidéo en streaming, et qui se pose en concurrente directe de la formule B&YOU Pure fibre de Bouygues () 23,99 euros par mois).

Lors de son annonce, l'opérateur précisait que certains abonnés actuels pourrait profiter de cette nouvelle offre mais sans donner de détails. Depuis, on connait les modalités de cette migration. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne va pas réjouir les personnes concernées. Car, une nouvelle fois, Free privilégie les nouveaux clients, en ne faisant pas de cadeaux à ses fidèles abonnés qui ne bénéficieront pas de conditions tarifaires aussi avantageuses.

© Free

Non seulement, les candidats devront s'acquitter de frais de migration de 49 euros, mais en plus, le montant de leur abonnement sera de 29,99 euros par mois, soit 5 euros de plus que pour les petits nouveaux ! Et outre, Free n'est pas encore très clair sur les possibilités de migration, en évoquant une "éligibilité" assez floue. Pour l'heure, il semblerait que l'opération ne soit possible que depuis les offres mini 4K, Révolution Light ou Delta S. Et si elle présente bien de réels avantages techniques, avec une box plus moderne, un meilleur Wi-Fi et une connexion plus rapide, elle n'entraîne pas l'économie espérée tout en privant de télévision. Pas sûr non plus que l'opérateur la propose d'ailleurs aux abonnés d'autres forfaits Freebox (Révolution classique, Pop, Delta) qui paient ̂plus cher.

Une chose est certaine en revanche : comme en témoignent les commentaires partagées par quelques abonnés sur les réseaux sociaux, cette politique tarifaire à deux vitesses qui soigne surtout les nouveaux clients au détriment des fidèles déplait fortement, d'autant que ce n'est pas la première fois que Free agit de la façon. Et il est fort possible que beaucoup de déçus partent voir ailleurs en prenant l'offre Pure Fibre de B&YOU qui fait pratiquement la même chose que la Freebox Pop S pour moins cher.